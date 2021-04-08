"Разжигает войну": шоу Соловьева требуют закрыть и отобрать его виллу в Италии

Политик Дмитрий Гудков выложил у себя в Instagram фрагмент недавнего выпуска ток-шоу Владимира Соловьева, в котором гости совместно с ведущим всерьез обсуждают возможность применения ядерного оружия «в пустынных водах мирового океана», чтобы запугать страны НАТО.

«Кто-то обсуждает, как победить рак, кто-то – как покорить космос или построить сверхскоростные поезда. У наших пропагандистов в повестке – нанести демонстративный ядерный удар в «пустынных водах мирового океана. Но не настолько пустынных, чтобы его не было видно».

«Интересно, из окон виллы на озере Комо должно быть видно или нет?» – подписал Гудков ролик.

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Естественно, в Сети сразу же посыпались комментарии на такое предложение. И большинство из них публиковать просто нельзя из-за нецензурной лексики в адрес тех, кто вообще всерьез говорит о применении ядерного оружия.

Мы постарались собрать для вас корректные комментарии, передающие суть мыслей россиян.

«Может, уже нормальный следователь закроет этих разжигателей, шаман сидит в больнице ни за что, а эти в федеральных СМИ несут такие вещи!» – возмущается подписчик Гудкова.

«Ужас! Этим товарищам в психбольницу давно пора», – предложил выход из ситуации пенсионер.

«Да их нельзя было оттуда выпускать!» – вторит ему студент.

«Безумие…», – бывает, короткий комментарий передает суть лучше длинного.

«Какой кошмар и стыд! И ведь на полном серьезе обсуждают. Жуть…», – у большинства мнение совпадает.