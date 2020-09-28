Мария Шукшина разнесла шоу Соловьева и Малахова в письме Путину за злобу и разврат

Актриса обратилась к Владимиру Путину и патриарху Кириллу с открытым письмом, в котором раскритиковала российское ТВ.

Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина уже пыталась добиться закрытия телевизионных ток-шоу, в которых обсуждают личную жизнь звезд. Она всячески продвигала петицию против программ «Пусть говорят», «Прямой эфир», «Звезды сошлись» и др. Однако до рассмотрения на высоком уровне дело пока не дошло.

Теперь у инициативы Марии Шукшиной есть шанс получить вторую волну интереса: актриса на своей странице в Instagram опубликовала открытое письмо, которое адресовала «властям светским и духовным».

– Сегодня весь мир борется с неким коронавирусом, а то, что огромную страну с начала 90-х настойчиво заражают вирусом бескультурья, почему-то не замечают, – пишет Шукшина. – Ведь каких людей показывают по ТВ/инету, в кино, театрах, на эстраде, такие и формируются! И уже нет у нашей молодежи иммунитета против пошлости, цинизма и отсутствия вкуса.

Мария Шукшина напомнила, что недавно в Конституцию РФ внесли поправку, согласно которой дети признаны важнейшим достоянием страны.

– Вы какими детей себе представляете, мне вот интересно? – обращается к власть предержащим актриса. – В чем достояние видите? Ведь это не просто «бом бом», раздающееся со всех экранов и каналов, это мина замедленного действия, дорогие товарищи депутаты, сенаторы, министры, президент, а также правящие архиереи, которые тоже активно за поправки выступали, а «за культуру, духовность и нравственность» почему-то молчат. Думать о том, чем вы пичкаете детей, нужно было еще вчера, ладно, Бог с вами, сегодня, но не завтра! Завтра будет поздно!

По мнению Марии Шукшиной, вкус человеку надо прививать с детства.

– И, конечно, нужно предоставлять возможность выбора, наряду с бесконечным отрицательным контентом на всех федеральных каналах иметь еще и позитивный, просвещающий, патриотический, если хотите, а не опошлять все и вся вокруг и не превращать страну в стоящую в позе рака и подглядывающую в чужую замочную скважину! – делает резкое заявление актриса. – Масс-медиа давно стали антинародными, антигуманными, антигосударственными!

Это медленное убийство души человека, – резюмирует Шукшина, – его внутреннего света, данного при рождении! И мы уже видим эти последствия: озлобленность, сплошное потребительство, одиночество, пустота и разврат… Где министр культуры? Где все многочисленные Советы по культуре?! Где, вообще, вы все, власти предержащие?

В финале письма, под которым поставила свою подпись, Мария привела цитату Дмитрия Лихачева: «У нас есть только два пути: развитие и деградация. Если мы не развиваемся – мы деградируем. Кто не замечает, что происходит в стране, или подлец, или идиот».