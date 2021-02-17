"Хваливший" Гитлера блогер Владимир Соловьев второй раз заблокирован в Clubhouse

Политический блогер Владимир Соловьев сообщил в своем Teleram-канале, что его аккаунт в новой социальной сети Clubhouse повторно заблокировали, а на письма в техподдержку ему никто не отвечает.

«Никаких нарушений с моей стороны. И поток доносов либерХунвейбинов. Результат — блокировка», — написал он. Что означает слово «либерХунвейбин», Sobesednik.ru не знает, вероятно, Соловьев его придумал, поэтому непонятно, кто именно пожаловался на аккаунт блогера.

Он также предполагает, что подобная блокировка может быть следствием нарушения социальной сетью принципа свободы слова.

Отметим, что сам Соловьев на днях был заподозрен в злоупотреблении свободой слова: депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин считает, что высказываниями, которые блогер позволил себе в эфире федерального телевидения, он нарушил законы об экстремизме и запрете реабилитации нацизма. Парламентарий обратился к генпрокурору Игорю Краснову, с просьбой дать его тезисам правовую оценку.

Напомним, во время своего выступления в эфире телеканала «Россия 1» Соловьев начал хвалить Альфа Гитлера.