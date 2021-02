Росгвардия с лопатой, агент Шарий, в ГД жалуются на Соловьева. Главное к 17 февраля

Представители Муниципального образования «Гавань» в Санкт-Петербурге обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой привлечь Росгвардию к расчистке города от снега: «Лопаты лучше, чем дубинка», — говорится в тексте письма. Также в документе предлагается использовать технику для уборки снега по назначению, а не для перекрытия улиц. Мундепы понимают, что Беглов не руководит Росгвардией, но просят повлиять на тех, кто делает это, пишет Znak.com.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что российские власти не станут освобождать Алексея Навального даже если этого потребует ЕСПЧ. По его мнению, Совет Европы может добиться освобождения политика через ЕСПЧ. Он уверен, что это будет уникальная юридическая практика.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ возбудил два дела о фейках против «Новой газеты» из-за статьи о специально обученных провластных провокаторах на митинге в поддержку Навального. Как пишет издание, прокуроры не смогли установить факты из расследования, хотя не обращались за разъяснениями к журналистам «Новой». Газете грозит штраф 500 тысяч рублей, а её главному редактору — 100 тысяч.

The Financial Times и The Wall Street Journal пишут, что администрация Байдена намерена пересмотреть перспективы «Северного потока-2». На возможное смягчение санкций намекнул госсекретарь США Энтони Блинкен. Его немецкие коллеги намерены заключить новое соглашение с Белым домом, чтобы завершить и ввести в эксплуатацию газопровод.

Известного украинского блогера Анатолия Шария подозревают в создании угрозы нацбезопасности. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ). «Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины», — говорится в сообщении ведомства. Утверждается, что он работает на российские спецслужбы, а его материалы неоднократно использовали «Россия 24», «Россия 1», «Звезда» и прочие.

В Каталонии рэпера Пабло Хаселя приговорили к 9 месяцам ареста за оскорбление монарха — это привело к широкомасштабным уличным протестам с требованием освободить его, пишет издание La Vanguardia. Демонстранты несли плакаты, зажигали фаеры и петарды, блокировали улицы и даже разгромили отделение банка. Чтобы разогнать их, использовались резиновые пули. О задержаниях не сообщалось, как минимум у одного человека зафиксирована травма глаза. Новые выступления уже запланированы в Мадриде.

Глава Союза журналистов Москвы, главред «Московского комсомольца» Павел Гусев не считает дело Ивана Сафронова связанным с его журналистскими материалами: «Я не думаю, что дело Ивана Сафронова очень важное для российской журналистики. Это моя позиция. Вот если бы из „Эха Москвы“ арестовали... Я понимаю, за что тогда нужно было бы бороться. Назовите мне хоть один жесткий материал против власти [из тех], что сделал Иван Сафронов», — пояснил он в комментарии «Дождю». Он также заверил, что в обвинения в шпионаже он также не верит, а если бы дело было связано с расследованиями Сафронова, он бы «первый объявил голодовку».

74-летний пенсионер из Калининграда Петр Зуев в эфире «Дождя» уточнил, что является сторонником Алексея Навального, давно поддерживает его, а за участие в митингах ему уже присудили штрафов не на 180 тысяч рублей, как ранее писал Sobesednik.ru, а на 330 тысяч. Его пенсия составляет 15 тысяч в месяц, пока он сумел выплатить из этой суммы лишь 16 тысяч рублей.

Владимир Кара-Мурза-младший рассказал о слежке за ним в Москве. Оппозиционер признает, что за ним и раньше следили, но в столице он обнаружил «хвост» впервые. Люди в штатском сперва ходили за ним по улице, а затем преследовали его в кафе и на общественном транспорте, передает The Insider. Номер машины, на которой они ехали, не удалось пробить по базе ГИБДД, по сведениям источников Bellingcat, он закреплен за ФСБ.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил генпрокурору РФ Игорю Краснову запрос с просьбой проверить слова блогера Владимира Соловьева, похвалившего Адольфа Гитлера, передает РБК. Рашкин считает, в словах о том, что в высказываниях ведущего есть возможность нарушения законов об экстремизме и запрете реабилитации нацизма. Всё это Соловьев говорил, чтобы попытаться доказать телезрителям, что Навальный хуже Гитлера.