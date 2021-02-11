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Bellingcat: Оба отравления Кара-Мурзы связаны с людьми, преследовавшими Навального

Политика
17:39, 11 февраля 2021

Bellingcat: Оба отравления Кара-Мурзы связаны с людьми, преследовавшими Навального
Владимир Кара-Мурза // Фото: Global Look Press
Владимир Кара-Мурза // Фото: Global Look Press

Журналисты Bellingact и The Insider изучили историю передвижения российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы младшего и проанализировали их на совпадения с поездками сотрудников НИИ-2 ФСБ, которые, предположительно, стоят за отравлением политика Алексея Навального. Они смогли показать, что Кара-Мурзу также регулярно преследовали те же люди и их коллеги.

Кара-Мурза в следствии своей деятельности совершал множество поездок по стране и, как показало расследование, один человек постоянно в течение нескольких лет сопровождал его в этих поездках по схеме, описанной в расследовании по Навальному и подтвержденной сотрудником НИИ-2 ФСБ Константином Кудрявцевым — они никогда не пользовались одним и тем же рейсом с объектом, а добирались другим путем чуть раньше или чуть позже. Как минимум 12 перелетов Кара-Мурзы совпали с путешествиями Александра Самофала, который также работает в НИИ-2 ФСБ и уже фигурировал в расследовании об убийстве Никиты Исаева в 2019 году

Три раза он ездил за Кара-Мурзой с Кудрявцевым, дважды с Валерием Сухаревым — высокопоставленным сотрудником НИИ-2 ФСБ, который с 10 по 25 августа 2020 года (когда травили Навального) сделал более 100 звонков группе его предполагаемых отравителей. Ещё два раза с Самофалом летал Роман Мезенцев. Последний занимал в ФСБ очень высокую позицию, потому что не раз сопровождал в поездках высших чиновников: генералов ФСБ Сергея Смирнова и Алексея Чеховских (оба замглавы директора ФСБ Александра Бортникова), а также советников Владимира Путина Владислава Суркова и Сергея Беседу. Он также неоднократно общался с «отравителями» Навального.

Симптомы обоих отравлений Кара-Мурзы похожи, но если в первый раз никто не знал, что с ним, то во второй в московской ГКБ №7 ему сразу поставили диагноз «токсическое действие неустановленного вещества». Оба раза оппозиционера травили в Москве, хотя в первый раз это случилось сразу после возвращения и, допускается, что оперативники могли отравить его нижнее белье, как в случае с Навальным, а он надел его днем позже. Во втором же случае расследователи склоняются к версии нанесения яда на зубную щетку, тогда симптомы также подошли бы под отравление «Новичком», который при таком способе воздействия действует через 2-3 часа.

Отмечается, что результаты экспертизы по образцам Кара-Мурзы также скрыли сотрудники американского ФБР, которые сперва согласились оказать содействие, а затем перестали отвечать и даже отказались отдавать множество материалов по делу по решению суда, ссылаясь на «национальную безопасность» и «консультации с другими агентствами». Впрочем, из предоставленных материалов ясно следует, что они также пришли к выводу о «преднамеренном отравлении». 

Молчание ФБР может быть связано с секретной встречей главы бюро Кристофера Рэя с главой ФСБ Александром Бортниковым, главой СВР Сергеем Нарышкиным и главой ГРУ Игорем Коробовым. О встрече стало известно позднее — она прошла на территории США, хотя Нарышкин и Коробов на тот момент уже находились в санкционных списках и формально не могли въехать в страну. 

При этом российские ведомства не только не стали расследовать предполагаемое отравление Кара-Мурзы, но за несколько лет даже не предоставили отказа от этого и никак это не мотивировали.

Владимир Кара-Мурза является одним из инициаторов принятия «закона Магнитского», который ему и убитому в Москве Борису Немцову удалось пролоббировать в США, Отмечается, что первая поездка «отравителей» за Кара-Мурзой совпала с убийством Немцова — она случилась в те же дни около 27 февраля 2015 года.

Теги: #Санкции #Немцов #Кара-Мурза-младший #Новичок #Отравление Навального

Рубрика: Политика

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