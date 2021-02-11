Женой предполагаемого отравителя Навального стала "Российская Федерация"

Росреестр засекретил имя супруги сотрудника отдела НИИ-2 ФСБ Константина Кудрявцева. Внимание на это обратили «Открытые медиа». Этого человека Алексей Навальный и расследователи Bellingcat считают одним из членов группы предполагаемых отравителей политика. Именно он говорил с Навальным по телефону, думая, что общается с помощником главы Совбеза Николая Патрушева.

Как пишет издание, в выписке ЕГРН о собственниках квартиры Кудрявцева теперь перечислены три человека: теща Кудрявцева, его сын и «Российская Федерация». Ранее, ровно месяц назад (12 января 2021 год) на месте последней значилась супруга спецслужбиста. Причем остальная информация о собственнике осталась прежней — датой приобретения обозначается 2014 год, что исключает возможность передачи доли третьему лицу.

Навальный ранее также обнаружил, что квартиру напротив этого дома в Москве Кудрявцев приобрел через два месяца после отравления оппозиционера, выплатив сразу всю сумму без ипотеки.

«Открытые медиа» также напоминают, что ранее Россреестр засекретил данные о недвижимости фигурантов дела Ивана Голунова, которые подбросили журналисту наркотики и пытались сфабриковать против него дело.

«Российская Федерация» часто становится собственником недвижимости, прежде принадлежавшей высокопоставленным чиновникам, на что не раз обращал внимание Sobesednik.ru.

Никаких комментариев по существу по обвинениям в отравлении лидера оппозиции химическим оружием действующими сотрудниками ФСБ официальные власти, включая президент Владимира Путина, за несколько месяцев так и не предоставили.