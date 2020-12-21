Один из предполагаемых убийц рассказал Навальному подробности операции. Яд наносили на трусы

Один из команды предполагаемых отравителей Алексея Навального, сотрудник НИИ-2 ФСБ Константин Кудрявцев в подробностях рассказал самому же Навальному, как проходила эта операция и в чем заключалась лично его работа. Он думал, что разговаривает с помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева Максимом Устиновым, который якобы составляет краткий отчет для Владимира Путина, но на другом конце линии сидел сам Навальный и записывал диалог.

Звонок отравителю политик сделал в семь утра в тот день, когда должно было публиковаться расследование. На тот момент информации о нем в публичном поле ещё не было. Другие члены операции из НИИ-2 ФСБ положили трубку и не стали отвечать на вопросы по открытой линии, но Кудрявцев не только подтвердил уже имевшуюся у журналистов информацию, но и дополнил её.

Предполагаемый сотрудник ФСБ был не в курсе всей операции, а знал лишь то, что требовалось ему для выполнения конкретных задач. Указанная группа оперативников не вела наружное наблюдение за Навальным, а работала лишь когда другие сотрудники давали добро на это. Также они не летали с политиком одним рейсом. Таким образом исключалась возможность, что оппозиционер или кто-то из его окружения сможет их заснять или опознать.

Скриншот из YouTube

Кудрявцев не участвовал непосредственно в нанесении «Новичка» на одежду Навального, но занимался удалением химического оружия с конфискованной полицией одежды. Он дважды летал в Омск, где хранилась одежда: 25 августа для обработки одежды и на всякий случай ещё примерно через неделю. Кудрявцев знал, куда наносили яд, но обладал информацией, что его наибольшая концентрация содержалась на внутренней стороне паховой части его трусов. Одежду ему выдали местные сотрудники ФСБ и транспортной полиции, которые занимались её изъятием и хранением.

Собеседник оппозиционера высоко оценил уровень работы своих коллег и оперативных сотрудников ФСБ в регионах, с которыми ему довелось работать. Он также сказал, что Навальный довольно осторожен. Кудрявцев добавил, что операция была подготовлена хорошо, иначе бы её не стали проводить.

В целом операцию он считает успешной, а убийство оппозиционного политика сотрудникам правоохранительных органов России не удалось из-за «стечения обстоятельств»: первым из них была оперативная посадка самолета пилотами, а вторым — слаженная работа сотрудников скорой помощи, которые действовали четко по инструкции и, увидев симптоматику, соответствующую отравлению, дали политику атропин.