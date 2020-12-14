Навального отравили сотрудники Института криминалистики ФСБ – Insider

В ходе совестного расследования The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel удалось установить, что основными исполнителями отравления оппозиционного политика Алексея Навального оказались действующие сотрудники Института криминалистики ФСБ. Ранее расследователи называли имена работавших с «Новичком» ученых и организации, в которых велась его доработка. Теперь они называют имена восьми участников группы, которая отравила им политика. Также удалось выяснить, что этой предшествовала и другая попытка убийства Навального в Калининграде в 2020 году.

Над отравлением оппозиционера, по данным изданий, работало не менее восьми работников секретного подразделения ФСБ, которое действовало под прикрытием «лаборатории» — Института криминалистики ФСБ (он же НИИ-2 ФСБ или воинская часть 34435). В 2007 Gazeta.ru писала, что именно из этого учреждения был взят полоний, который был использован для отравления беглого экс-сотрудника КГБ Александра Литвиненко. Связь заведения с подобной деятельностью подтвердил Bellingcat бывший сотрудник советской разведки. При этом связь НИИ-2 с «Новичком» расследователи установили, используя биллинг мобильных телефонов 12 сотрудников ФСБ.

Директором Института является инженер-химик, генерал Кирилл Васильев, который также работает с научным центром «Сигнал», уже связанного ранее с «Новичком». Его непосредственным руководителем является глава Центра специальной техники ФСБ генерал-майор Владимир Богданов,

В «преступную группу», как утвержадет The Insider, входили специалисты разной направленности: бывший разработчик химоружия Станислав Макшаков, бывший врач, координатор группы Олег Таякин («Тарасов»), бывший врач, сотрудник ФСБ с 2013 года Алексей Александров («Фролов»), Иван Осипов («Спиридонов»), военный специались по химико-биологической защите Константин Кудрявцев («Соколов»), бывший военный, сотрудник ФСБ Алексей Кривощеков, прописанный по адресу Центра специальных операций ФСБ Михаил Швец («Степанов») и сотрудник ФСБ Владимир Паняев, который до отравления жил в одном домк с Навальным, а после переехал в главное здание ФСБ по адресу Лубянка, 1.

По информации издания они следили за Навальным с 2017 года, сопровождая его почти во всех поездка, меняя при этом прикрытия и составы оперативной группы. В июле 2020 года, по версии журналистов, состоялась первая неудачная попытка убийства Навального, когда чуть не пострадала его жена Юлия. В гостиницу, где он собирался остановиться пришли заранее два человека в штатском и что-то там делали.

Во время одной из прогулок супруге политика стало очень плохо: «Я просто шла по улице, чувствовала себя совершенно нормально. И внезапно почувствовала себя плохо. Потом очень плохо. Потом так плохо, как никогда в жизни себя не чувствовала», — рассказывает она. Однако на следующей день это прошло, а никаких ярких симптомов у этого состояния не было. Всё это время в Москве и в Калининграде члены группы чрезмерно активно общались между собой, со специалистами «Сигнала» и другими химиками. Затем в Калининград прилетел сам генерал Богданов.

Не меньший всплеск активности телефонных переговоров участников группы, в том числе на уровне генералов был заметен 16 и ночью 19 августа, когда Навального отравили. При этом той же ночью один из участников предполагаемой операции находился недалеко от отеля в Томске, где жил Навальный.

При этом издание не может подтвердить данные британской газеты The Times, которая утверждает, что Навального отравили второй раз в омской больнице перед отправкой в Германию. The Insider пишет, что данных о присутствии членов группы в этот момент в Омске нет и «скорее всего» эти данные не соответствуют действительности.