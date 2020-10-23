Insider: "Новичок" в РФ продолжают делать в ряде учреждений, его можно связать с ФСБ

Совместное расследование The Insider и Bellingcat при участии Der Spiegel и Радио «Свобода», которое продолжалось более года, позволило журналистам установить конкретные учреждения в России, где нервно-паралитические вещества из группы «Новичок», как утверждается, разрабатываются по сей день, несмотря на заявления первых лиц о полном уничтожении всех запасов химического оружия.

«Несмотря на то, что формально программа производства и исследования химоружия в Шиханах формально закрыта, де-факто она продолжается в целом ряде институтов», — говорится в расследовании.

Согласно данным журналистов, работа над запрещенными ядами ведется в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), где их должны были уничтожать, а также на территории военной части 70855 по адресу Нагатинская улица, 16А, где расположены комплексы ФУБХУХО, «Сигнал» и ЦНИИХМ, которые формально между собой не связаны: «Причем, что особо цинично, разработка происходит в том же комплексе зданий, где находятся организации, призванные гарантировать полное уничтожение химоружия (ФУБХУХО, ГосНИИОХТ)». Формально «Сигнал» расположен по адресу Большая Оленья, 8, но есть его часть и на Нагатинской.

Отметим, что против ГосНИИОХТ недавно были введены санкции Евросоюза и Великобритании.

Среди военных объектов в расследовании упоминается 27 научный центр Минобороны, куда входит химико-аналитическая лаборатория, аккредитованная Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Также центр должен заниматься «экспериментально-научным сопровождением и обеспечением деятельности» Минобороны в соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия.

Объясняя свои выводы, издания ссылаются на имеющиеся у них данные о звонках, совершенных с ряда мобильных телефонов и их местоположении. Например, журналисты утверждают, что 27 февраля 2018 года в штаб-квартире ГРУ на Хорошевском шоссе присутствовали ряд сотрудников воинской части №29155 (утверждается, что она связана с ГРУ). Также там якобы был начальник петербургского ГНИИ военной медицины Сергей Чепур, которого Insider связывает с работами в области отравления антихолистеразными ядами, куда входит «Новичок». Вскоре после этой встречи произошло отравление Скрипалей.

Утверждается, что Чепур не единожды участвовал в собраниях офицеров ГРУ. Он якобы не раз звонил Мишкину (или Петрову — другу «Баширова» (Чепиги) по версии российских властей). Также он якобы не раз созванивался с генерал-майором Андреем Аверьяновым и генерал-майором Денисом Сергеевым. Кроме того, журналисты связывают Чепура с директором НЦ «Сигнал» Артуром Жировым и специалистом по ингибиторам холинэстеразы Андреем Антохиным (зам. Жирова), а также с Виктором Таранченко, который специализируется в области ингибиторов холинэстеразы, работающем в «Сигнале», а до того в 27 НЦ Минобороны.

Кроме того, в «Сигнале» также есть специалисты в области наноинкапсуляции (технология упаковывания наночастиц вещества) Георгий Назаров и Сергей Галан: «Сегодня наноинкаспуляция уже нашла применение в медицине, индустрии косметики, строительстве, пищевой промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. Судя по всему, теперь дело дошло и до внесудебных казней: наноинкапсулирование "Новичка" может сделать более эффективным, а также позволит упростить применение "Новичка" вместе с маскирующим веществом», — говорится в материале.

Версию о том, что «Петров и Баширов» (Мишкин и Чепига) занимаются торговлей спортивным питанием, журналисты объясняют внутрицеховой шуткой, так как в «Сигнале» разрабатывают ещё и био-активные добавки и сухие смеси для спортивных напитков.

Также через звонки Чепура Insider связывает «Новичок» с «высокопоставленными офицерами ФСБ»: «Таким образом, вопрос о том, какая из двух силовых структур ответственна за отравление Навального, пока остается открытым», — заключает издание.