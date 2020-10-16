The Guardian: отравление Навального – недвусмысленный сигнал от ФСБ уезжать

Источники в спецслужбах западных стран полагают, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравила Федеральная служба безопасности РФ. Об этом сообщает The Guardian. В частности в материале говорится, что за атакой стоит Вторая служба ФСБ, которая должна заниматься защитой от терроризма, экстремизма, а также конституционного строя.

Собеседники издания считают, что в ФСБ покушались на жизнь политика, чтобы послать ему недвусмысленный сигнал уезжать из России, а не с целью лишить Навального жизни.

При этом отмечается, что источники центра «Досье», который финансируется другим противником Кремля Михаилом Ходорковским, объяснили таким образом и выбор яда: «ФСБ контролирует самые разные яды, многие из которых неизвестны. Они подчеркнули, что если бы служба хотела убить Навального, она могла бы это сделать», — пишет The Guardian.

Также в качестве косвенного подтверждения, что западные спецслужбы и правда так считают, издание приводит санкции против главы ФСБ Александра Бортникова. При этом в официальных объяснениях ЕС говорится лишь, что ведомство вело непрерывную слежку за оппозиционером, но не утверждается, что оно в непосредственном ответе за нападение.

Отметим, что в пользу версии об отравлении Навального российской контрразведкой говорит и недавнее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он сказал, что, по версии Кремля, Навальный работает на Центральное разведывательное управление США, однако не предоставил никаких доказательств. От этого вопроса ушел и глава МИД РФ Сергей Лавров. В команде Навального эти обвинения отрицают, а сам политик даже выразил намерение засудить Пескова за клевету.

Заказчиков покушения на свое убийство Навальный ранее называл лично Владимира Путина.