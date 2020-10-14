Ярмыш о словах Лаврова: С одной стороны экспертизы, с другой – "бред Пескова"

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила об «абсурдности» высказанного главой МИД Сергеем Лавровым сравнения доказательств об отравлении оппозиционного политика нервно-паралитическим ядом из группы «Новичок» и заявления Дмитрия Пескова о том, что Навальный якобы работает на ЦРУ.

По словам Лаврова, Россия не располагает достаточными доказательствами отравления Навального, потому что Германия не предоставляет результаты его анализов со ссылкой на отказ самого политика. Как он считает, это аналогично тому, что пресс-секретарь Кремля без приведения доказательств упрекнул оппозиционера в работе на иностранную разведку: «У нас не так давно прозвучала фраза из уст официальных представителей о том, что у нас есть данные, что с Навальным работает ЦРУ. Тут же с какой-то итальянской фамилией адвокат Навального [вероятно, речь идет о главном юристе ФБК Вячеславе Гимади, — прим. ред.] потребовал доказать распространяемые сведения. Просто так — и вот это их позиция. А когда мы просим немцев показать то, что они обнаружили в его анализах, нам говорят: "А вы что, нам не верите? Мы не можем вам передать, потому что пациент должен дать согласие, а он его не дает"» (цитата по «Медиазоне»).

В штабе Алексея Навального это высказывание восприняли буквально, как попытку Москвы обменять результаты анализов на обоснование слова представителя Кремля:

«То, что Лавров требует доказательств по отравлению Навального "Новичком" в обмен на доказательства по его "работе на ЦРУ" — фантастика. Даже не говоря об абсурдности такой постановки вопроса. С одной стороны 3 независимые лаборатории и ОЗХО, а с другой — бред Пескова»,

— комментирует Ярмыш в своем Twitter.

Также представитель Навального отметила, что Лаврову должно быть стыдно за слова о необходимости доказательств отравления Навального для возбуждения уголовного дела: «Здоровый человек без всяких причин впал в кому на борту самолета, какие еще факты вам нужны?» — возмутилась она.