Фото: Global Look Press

Демушкин объяснил, почему российская элита может свергнуть Владимира Путина
Фото: Global Look Press

Соловей: Семья Путина сильно влияет на его решение уйти из власти
Евгения Медведева // фото: Global Look Press

Медведева получила удар в спину
Николай Платошкин // Фото: скриншот с YouTube

"Чего боитесь? Заходите!": Платошкин жестко разнес Путина и вызвал его на встречу
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Не хочешь детей – плати налог: в Думе поддержали идею о налоге на бездетность
"Друг Володя" и "друг Герхард": что связывает президента РФ и бывшего канцлера ФРГ
Плата за ковид откладывается? Как бастуют медики, которым не доплатили за работу в пандемию

Новости дня

14 октября, среда

[15:16]Россия с 1 ноября возобновляет авиасообщение с Японией, Кубой и Сербией
[15:16]В Верховном суде просят сразу привлекать дознавателей к делам о домашнем насилии
[14:35]В больнице очереди разогнали ради губернатора, приехавшего проверить, нет ли очередей
[14:08]Ярмыш о словах Лаврова: С одной стороны экспертизы, с другой – "бред Пескова"
[13:46]Минтранс разрешил пассажирам фотографироваться в аэропортах и на вокзалах
[13:22]Лавров пообещал "зеркально" ответить на санкции за отравление Навального
[12:57]У "Союзмультфильма" может появиться разговорное шоу на YouTube
[12:47]Число желающих продать свой бизнес выросло почти на 30%. Эксперты ждут банкротств
[12:05]После презентации Apple заметно повысила цены в рублях на свою продукцию
[11:59]COVID-19 за сутки в РФ: 14 231 – заболели, 239 – умерли, 7 920 – выздоровели
[11:17]У "Уралвагонзавода" нет ни одного покупателя на 2021 год, но есть огромные долги
[11:16]Россияне после ковида примут участие в исследовании тяжелых случаев течения болезни
[10:36]"Фавипиравир" и другие лекарства от коронавируса станут жизненно необходимыми
[10:18]Facebook объединился с ЮНИСЕФ для пропаганды вакцинопрофилактики
[09:58]WSJ подтвердила отправку в Карабах сотен сирийских наемников, связанных с Турцией
[09:15]Собянин: Школьники 6-11 классов будут учиться удаленно. 1-5 классы учатся очно
[08:46]В испытании вакцины "Спутник V" будут участвовать 110 добровольцев старше 60 лет
[08:31]Законность указа Собянина, новый iPhone, 100 дней Сафронова. Главное к 14 октября

13 октября, вторник

[22:06]В компании "Сбера" отрицают причастность топ-менеджеров к изнасилованию
[21:24]Сын главы Минздрава в Иркутске задержан за госзакупки СИЗов
[20:43]Порошенко после выздоровления от ковида обратился к украинцам
[20:01]Заведено дело о халатности из-за стрельбы на остановке под Нижним Новгородом
[19:28]Лавров пригрозил закончить диалог с ЕС из-за дела Навального
[18:37]МИД Норвегии обвинил Россию в августовской атаке на парламент
[18:04]Николаю Платошкину отказали в прогулках, несмотря на рекомендации врачей
[18:00]Футболист Роналду изолировался с бессимптомным течением коронавируса
[17:19]В Совфеде поддержали идею заменить потребкорзину на 42% от медианной зарплаты
[16:23]В Новосибирске полицейский убил трансгендерную девушку из-за ревности
[15:56]Кипр прекращает выдачу гражданства за деньги. Это было популярно среди россиян
[15:16]70% россиян никогда не слышали про движение Black Lives Matter
[14:48]Минцифры считает законным требование Собянина передавать данные сотрудников
[14:17]Замглавы АП Дмитрий Козак прибыл в Киргизию на фоне массовых протестов
[13:57]Приюты, работающие по госконтракту, не смогут просить деньги за животных
[13:44]Отчеты об удаленке для Собянина: 80% не могут их загрузить, но сайт все равно упал
[12:39]Попова "не видит смысла" в карантине как весной, но ковид бьет все рекорды
[11:56]Колесникова отказалась общаться с Лукашенко. Тихановский был, но прятался от камер
[11:26]Эксперты-статистики заявили об "инсценировке" голосования по путинским поправкам
[10:42]Минздрав хочет разрешить повышать цены на жизненно важные лекарства
[10:02]Германия призвала Россию определиться, принимает ли она демократию и право
[09:41]Педагога обвиняют в реабилитации нацизма за фото атамана в "Бессмертном полку"

Штраф 5 тысяч или бесплатные маски? // фото: Global Look Press
Где в Москве достать медицинские маски и перчатки бесплатно?
Фото: Global Look Press
Мама, я пошел… на работу! Как защитить права ребенка при его трудоустройстве
Рецепт: восхитительный сливово-сырный пирог для идеального осеннего настроения
Фото: depositphotos
Рецепт: тыквенное настроение на все случаи жизни
Фото: depositphotos
Настаивайте на своем! Рецепты традиционных наливок, греющие душу и тело
Юрий Дудь // фото в статье: скриншот Youtube
Топ-10 скандалов Дудя: делёж ребенка, Соловьев-фанат и 15 см Ивлеевой
Фото в статье: пресс-служба СТС
Панини с курицей и куриный гирос: топ лучших рецептов домашнего фастфуда
Фото: Global Look Press
В Екатеринбурге против алиментов, а в Нижнем – против разведенок: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Салат "Черепаха", штрудель с горбушей и отбивные: топ-3 жизнеутверждающих рецепта
Фото: Global Look Press
Неунылая пора: 5 способов не поддаваться осенней хандре
sobesednik logo

Ярмыш о словах Лаврова: С одной стороны экспертизы, с другой – "бред Пескова"

Политика
14:08, 14 октября 2020

Ярмыш о словах Лаврова: С одной стороны экспертизы, с другой – "бред Пескова"
Сергей Лавров // Фото: Global Look Press
Сергей Лавров // Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила об «абсурдности» высказанного главой МИД Сергеем Лавровым сравнения доказательств об отравлении оппозиционного политика нервно-паралитическим ядом из группы «Новичок» и заявления Дмитрия Пескова о том, что Навальный якобы работает на ЦРУ.

По словам Лаврова, Россия не располагает достаточными доказательствами отравления Навального, потому что Германия не предоставляет результаты его анализов со ссылкой на отказ самого политика. Как он считает, это аналогично тому, что пресс-секретарь Кремля без приведения доказательств упрекнул оппозиционера в работе на иностранную разведку: «У нас не так давно прозвучала фраза из уст официальных представителей о том, что у нас есть данные, что с Навальным работает ЦРУ. Тут же с какой-то итальянской фамилией адвокат Навального [вероятно, речь идет о главном юристе ФБК Вячеславе Гимади, — прим. ред.] потребовал доказать распространяемые сведения. Просто так — и вот это их позиция. А когда мы просим немцев показать то, что они обнаружили в его анализах, нам говорят: "А вы что, нам не верите? Мы не можем вам передать, потому что пациент должен дать согласие, а он его не дает"» (цитата по «Медиазоне»).

В штабе Алексея Навального это высказывание восприняли буквально, как попытку Москвы обменять результаты анализов на обоснование слова представителя Кремля: 

«То, что Лавров требует доказательств по отравлению Навального "Новичком" в обмен на доказательства по его "работе на ЦРУ" — фантастика. Даже не говоря об абсурдности такой постановки вопроса. С одной стороны 3 независимые лаборатории и ОЗХО, а с другой — бред Пескова»,

— комментирует Ярмыш в своем Twitter.

Также представитель Навального отметила, что Лаврову должно быть стыдно за слова о необходимости доказательств отравления Навального для возбуждения уголовного дела: «Здоровый человек без всяких причин впал в кому на борту самолета, какие еще факты вам нужны?» — возмутилась она.

Теги: #Навальный #Песков #Лавров

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Политика

"Если не Путин, то кто?": Гозман резко ответил на вечный вопрос
Сергей Лавров // Фото: Global Look Press

Политика

Ярмыш о словах Лаврова: С одной стороны экспертизы, с другой – "бред Пескова"
Сергей Лавров // Фото: Global Look Press

Политика

Лавров пообещал "зеркально" ответить на санкции за отравление Навального
Политика
"Если не Путин, то кто?": Гозман резко ответил на вечный вопрос
"Иначе раздолбаем там всех": Жириновский предложил радикальное решение конфликта в Карабахе
"С нас хватит": Светлана Тихановская дала Лукашенко 13 суток, чтобы уйти
"Собрался в преемники Путина?": журналист заявил о новом претенденте на пост президента России
Общество
"Ограничения в Москве будут ужесточаться": Венедиктов о новых мерах борьбы с ковидом
Правда ли, что космонавты пьянствуют на борту МКС?
Барщевский призвал штрафовать на 30 тысяч за нарушение ограничений из-за коронавируса
Маски, штрафы и уборщицы на удаленке: карантин в Москве не за горами?
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Что до нас, у нас есть три варианта протеста – белорусский, киргизский и российский (то есть отсутствующий). Перевода событий в киргизский формат вовсе не хотелось бы – это будет означать проигрыш. Но перевод в российский формат все-таки страшней. Хотя бы потому, что у живого – плохого или хорошего – есть надежда, а у мертвого она проблематична

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

В Архангельске порадовали подрастающее поколение – отгрохали на базе местной «Юнармии» тематическую детскую площадку под названием «Силовичок». На входе там встречают нарисованные полицейский-карапуз и малолетний «вежливый человечек» с «калашом» в руках. Какие патриоты, такие и детские площадки

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

В мировой политике случилось нечто ужасное. COVID-19 заболел сам лидер единственной сверхдержавы – 45-й президент США Дональд Трамп. Причем случилось это почти ровно за месяц до судьбоносных выборов американского вождя, намеченных на 3 ноября нынешнего, вполне себе безумного и беспощадного 2020 года

Культура и ТВ
"Я помру, сойду с ума!": Лановой и Максакова ответили Собянину на запрет выходить на улицу
"Это мизер!": Поргина впервые раскрыла точный размер своей пенсии
Ярмольник в "кино не для всех" и "неунывающий" Кончаловский: итоги ММКФ на Sobesednik.ru
"Я бы так не смогла": Юлия Меньшова – откровенно о бурных ссорах родителей
Шоу-бизнес
Не узнать: звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов сбросил 40 килограммов после операции
Алибасова могут посадить на два года за нападение на Фридман в прямом эфире
"Легкоступова рыдает на том свете!": подруга певицы призывает захоронить ее прах
"Родинка – это онкология": Борису Моисееву озвучили страшный диагноз

Здоровье
Осложнения во время беременности предскажут по анализу крови
Возраст пациента не повышает риск заражения COVID-19
Ученые ищут лекарства против воспалений печени
Ученые: многоразовые маски помогут только при ежедневной стирке
Туризм
Что ждет туристов в "ковидной" Турции в 2020 году: честный репортаж из Антальи
С 1 октября авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Улетное настроение: россиянам разрешили отдыхать в Египте, ОАЭ и на Мальдивах
"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью
Авто
С 24 августа ОСАГО подорожает: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Недвижимость
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Свежий номер
Фото: Global Look Press
Лауреат Нобелевки Лех Валенса оценил шансы Навального, Путина и Трампа на премию мира в 2021 году
Полина на конкурсе // фото в статье: соцсети
Кони, шоколад, недвижимость: Дочь "повара Путина" выстроила бизнес-империю
Фото: Global Look Press
Можно ли критиковать власть в России и что за это бывает: 5 примеров из реальной жизни
Владимир Путин с экс-супругой Людмилой // Фото: Global Look Press
Любимые женщины Путина – тайные и явные: мама, дочки, Кабаева и многие другие
фото: Global Look Press, коллаж: Sobesednik.ru
Крыша для олигарха и общая родня: как связаны Самвел Карапетян и Владимир Колокольцев
Светлана Капанина // Фото: Антон Абрамов
Светлана Капанина:
Мы не должны летать только на чужих самолетах. Это не наша фишка
Александр Молочников // фото в статье: Global Look Press
Александр Молочников:
Мы и за себя вступиться не можем. Что уж говорить о Белоруссии
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Виктор Добронравов:
Не расстроюсь, если дочки не станут актрисами
Ольга Журавлева // фото в статье: соцсети, личный архив
"Свободу ощущали особенно остро":
Ольга Журавлева – о работе на "Эхе" в 90-е
Фото: личный архив Гасана Гусейнова
Гасан Гусейнов:
Власть в России оккультна. Это видно, когда они боятся называть Навального
Фото: кадр из ролика
"Большой перец мой радует рот": Киркорова высмеяли за двусмысленное заявление
"Дом-2" оказался нерентабельным: продюсеры заявили о частичном закрытии проекта
Фото: Instagram
"Тарзану грозит импотенция": муж Королевой услышал страшный диагноз
Фото: Instagram
"Позор Исинбаевой!": жених рыдающей Бузовой обругал судей "Ледникового периода"
Лидия Федосеева-Шукшина с таинственным молодым человеком // Фото в статье: архив редакции
"Лида закрутила новый роман": 82-летняя Шукшина показала молодого жениха. Фото
Монологи о шансоне. Часть 10: Ксения Стриж
Северный Речной вокзал // Фото: АГН "Москва"
Вокзал для двоих
Фото из личного архива
Монологи о шансоне. Часть 9: Александр Маршал
Фото: depositphotos
Отпраздновали и... немедленно выпили: забайкальские "трезвенники" дружат селами
Фото: Global Look Press
Рестораторы Москвы и Санкт-Петербурга сражаются за экологию
^