Лавров пообещал "зеркально" ответить на санкции за отравление Навального

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена слушать оценки западных стран в отношении своих действий, а в ответ на санкции Москва продолжит вводить собственные санкции против всех стран, которые к ним присоединятся. По словам главы российской дипломатии, «бегать и унижаться — ниже нашего достоинства» и РФ не станет отчитываться перед Брюсселем.

«Нам пора перестать и мы уже перестаем судить о себе по тем оценкам, который нам выставляет коллективный Запад или отдельные западные страны. (...) У нас есть Конституция, отдельные органы власти и российский народ, который решает (...). Все», — приводит его слова РИА Новости.

Также Лавров заверил, что Россия снова намерена «зеркально» ответить на санкции Евросоюза: «Мы отвечаем зеркально — да, это дипломатическая практика, но это ответ дипломатический», — сказал он. Что конкретно под этим подразумевается, он не уточнил. Пока подтвержденных данных о санкциях Запада нет. СМИ сообщают, что они будут носить персональный характер и будут направлены на конкретных лиц в окружении Владимира Путина. Кому из представителей ЕС Россия намерена запретить въезд и чьи активы планирует заморозить, глава МИДа не уточнил.