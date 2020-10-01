Кремль: Навальный работает на ЦРУ и оскорбляет Путина ради видимости конкуренции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что оппозиционный политик Алексей Навальный, на протяжении многих лет критикующий Кремль, работает на западные спецслужбы. Не обошлось и без американского ЦРУ.

«С ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки. В целом, наверняка, вы спросите меня даже не про спецслужбы — ладно, это, собственно, не первый раз, когда ему дают разные инструкции», — приводит его слова «Медуза».

Также официальный представитель Кремля прокомментировал слова Навального, что Путин стоит за его отравлением, назвав это оскорблением главы государства: «Подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми. Более того, я скажу, ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми».

Также Песков считает, что в возвращении Навального в Россию не будет ничего геройского, а всё необходимое лечение в состоянии оказать российские врачи, «потому что в нашей стране спасают жизни».

Кремль подчеркивает, что получение оппозиционером «инструкций» от заграничных спецслужб «очевидно» и его заявления позволяют об этом судить: «Такая риторика, которая граничит с оскорблениями, это известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства». По его мнению, Навальный не является политическим оппонентом Владимира Путина, в отличие от «реальных конкурентов» из системной, «настоящей» оппозиции.

Отвечать на вопрос, можно ли Навальному возвращаться в страну, учитывая, что с ним «работает ЦРУ», Песков отказался. При этом сам оппозиционер намерен сделать это, как только завершит курс лечения.

На вопрос о том, участвовал ли Путин в спасении жизни Навального (об этом ранее заявил Вячеслав Володин), пресс-секретарь президента ответил отрицательно. При этом он во второй раз в истории на людях произнес слово «Навальный».