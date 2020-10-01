Навальный заявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который в августе был госпитализирован и впал в кому из-за отравления нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», дал первое большое интервью газете Der Spigel. Хотя полный текст интервью выйдет позднее в пятницу, уже известно, кого главный критик Кремля считает ответственным за покушение.

«Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления», — сказал Навальный.

Бравший интервью журналист отмечает, что политика сопровождают телохранители, а бутылка с водой, которую ему дали в редакции, была выбрана случайным образом из нескольких бутылок, стоявших в холодильнике.

Навальный также рассказал, в чем сейчас видит свою главную задачу на этапе восстановления:

«Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!»

Как пишет немецкое издание, Навальный выглядит нормально: взволнован, шутит, много смеется, но когда политик пытается пить из бутылки, видно, как дрожат его руки и процесс становится для него довольно затруднительным.