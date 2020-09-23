"Планы пока простые": Навальный рассказал, чем займется после выписки

Оппозиционный политик Алексей Навальный пояснил, что процесс его выздоровления, несмотря на выписку из больницы, пока завершен не полностью. Он продолжает ходить на физиотерапию и заново учится делать элементарные вещи: «Реабилитация, в общем».

Политик признался, что, увидев себя в зеркале после того, как пришел в сознание, мог сравнить себя разве что с одним из персонажей «Властелина колец»: «И поверьте, это был совсем не эльф», — добавил он, отметив, что это навело его на мысль, будто его «никогда не выпишут». Однако, как писал Sobesednik.ru, сегодня немецкая клиника «Шарите» сообщила, что оппозиционер более не нуждается в госпитализации.

«Но вот день пришёл — ура! После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни. Ходить, проводить время с семьей. Прогрузиться в рутину ежедневных движений. И вот — хоп — я уже ковыляю по парку в штанах на три размера больше», — пишет он в своем Instagram. Закончив лечение, Навальный попросил первым делом отвезти его куда-нибудь, «где есть деревья», так как в течение целого месяца он видел их исключительно из окна.

Говоря о будущем, политик признается, что «планы пока простые»: он намерен продолжать ежедневные визиты к физиотерапевту. «Возможно, реабилитационный центр». Сейчас он пытается полностью вернуть себе контроль над конечностями и старается заново научиться «держать баланс»:

«Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге».

Среди последствий отравления и комы, рассказывает Навальный, обнаружились «всякие смешные штуки»: «Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть — нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал».

Политик поблагодарил врачей «Шарите» и поделился, что по совету «нейропсихолога» будет проводить больше времени в соцсетях. Также она сказала, что для ускорения процесса восстановления можно играть в видеоигры: «Надо узнать, можно ли получить в больнице рецепт на PS 5 [Playstation 5, новая игровая приставка, — Sobesednik.ru]», — шутит Навальный.