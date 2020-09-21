"Знаю о любви немного больше, чем месяц назад": Навальный посвятил трогательный пост жене

В новом посте в Instagram Алексей Навальный рассказал, что по понятным причинам пропустил 20-летнюю годовщину свадьбы с женой Юлией.

«Но я даже рад, что пропустил и могу это написать сегодня, когда знаю о любви немного больше, чем месяц назад», — написал Алексей и очень трогательно рассказал, как ждал жену в палате, даже не совсем понимая, что это она.

Навальный признался, что, находясь в коме, не помнил ничего. Но когда уже находился в сознании, ждал только ее.

«Я лежу. Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придёт Она. Кто она — неясно. Как она выглядит — тоже не знаю. Даже если мне удаётся разглядеть что-то расфокусированным взглядом, то я просто не в состоянии запомнить картинку. Но Она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и ее жду. Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У неё нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеётся. Она рассказывает мне что-то. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать», — написал Алексей и взорвал интернет.

«Леша, у вас просто потрясающая жена. Билась за вас против всех, спасала и как результат — вы с нами. Дай Бог здоровья и сил вам и вашей семье!»

«С пошедшей годовщиной Вас и Вашу жену! Наша ей глубочайшая благодарность, за то как она боролась за Вашу жизнь для всех нас. Поправляйтесь!»

«Ну все, Алексей, теперь это ваш самый крутой пост».

«Любовь существует. Я в инстаграме Навального видела».

«Какие же вы потрясающие. Юля вообще не с этой планеты — даже слово «великая» слишком маленькое для неё. Сил и полного восстановления!»

«Юлия достойна титула женщина года»

«Лёша метит на Нобелевскую премию по литературе».

Завершая свой пост, Алексей Навальный отметил, что осознает — этому факту есть научное обоснование, но для него лично это исцеление любовью.