"Российская Тихановская": Потапенко рассказал, кто может стать лидером оппозиции вместо Навального

Практически с первых дней после того, как стало известно об инциденте с известным российским оппозиционером Алексеем Навальным, многие эксперты заговорили о возможном отравлении политика и блогера. Более того, звучали даже недвусмысленные намеки в адрес российских властей, дескать, на фоне обострения ситуации в Беларуси и непрекращающихся протестов в Хабаровске федеральный центр остро нуждался в устранении потенциального лидера более масштабных протестов. А таковые, если следовать логике постоянно нарастающей социальной напряженности в стране, действительно могут приключиться.

На этом фоне многие эксперты взялись выяснять, кто может перехватить знамя главного внесистемного оппозиционера страны и повести за собой пока еще разрозненный протестный «потенциал». В числе тех, кто уже высказал свои соображения по этому поводу, числится и российский предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко, по словам которого, события могут развиваться в самых разных направлениях.

К примеру, протест может стать децентрализованным, кроме того, не исключен и вариант рождения своеобразной российской версии Светланы Тихановской, роль которой могла бы сыграть супруга находящегося на лечении в Германии политика Юлия.

«Если рассуждать на тему того, кто подхватит знамя Алексея Навального, то первый ответ — никто не сможет этого сделать. С другой стороны, я проигрывал самые плохие сценарии (например, состояние Навального после выздоровления не позволит ему вести активную политическую деятельность) и пришел к выводу: возможно, "российской Тихановской" станет Юлия Навальная — но это очень тяжелая ноша.

Вообще, в России должна существовать децентрализованная оппозиция — крайне важно, чтобы существовало несколько центров. События в Беларуси и Хабаровске показывают эффективность данной модели, потому что в этом случае властям достаточно трудно определить, кого необходимо арестовать.

На мой взгляд, знамя Навального никому брать не нужно, и действовать децентрализовано. Самый большой враг для власти — сама власть. Она делает абсолютно все для эскалации напряженности в обществе», — рассказал Дмитрий Потапенко.