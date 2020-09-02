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"Российская Тихановская": Потапенко рассказал, кто может стать лидером оппозиции вместо Навального

Политика
18:16, 02 сентября 2020

"Российская Тихановская": Потапенко рассказал, кто может стать лидером оппозиции вместо Навального
Алексей и Юлия Навальные // Фото: Андрей Струнин
Алексей и Юлия Навальные // Фото: Андрей Струнин

Практически с первых дней после того, как стало известно об инциденте с известным российским оппозиционером Алексеем Навальным, многие эксперты заговорили о возможном отравлении политика и блогера. Более того, звучали даже недвусмысленные намеки в адрес российских властей, дескать, на фоне обострения ситуации в Беларуси и непрекращающихся протестов в Хабаровске федеральный центр остро нуждался в устранении потенциального лидера более масштабных протестов. А таковые, если следовать логике постоянно нарастающей социальной напряженности в стране, действительно могут приключиться. 

На этом фоне многие эксперты взялись выяснять, кто может перехватить знамя главного внесистемного оппозиционера страны и повести за собой пока еще разрозненный протестный «потенциал». В числе тех, кто уже высказал свои соображения по этому поводу, числится и российский предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко, по словам которого, события могут развиваться в самых разных направлениях.  

К примеру, протест может стать децентрализованным, кроме того, не исключен и вариант рождения своеобразной российской версии Светланы Тихановской, роль которой могла бы сыграть супруга находящегося на лечении в Германии политика Юлия. 

«Если рассуждать на тему того, кто подхватит знамя Алексея Навального, то первый ответ — никто не сможет этого сделать. С другой стороны, я проигрывал самые плохие сценарии (например, состояние Навального после выздоровления не позволит ему вести активную политическую деятельность) и пришел к выводу: возможно, "российской Тихановской" станет Юлия Навальная — но это очень тяжелая ноша. 

Вообще, в России должна существовать децентрализованная оппозиция — крайне важно, чтобы существовало несколько центров. События в Беларуси и Хабаровске показывают эффективность данной модели, потому что в этом случае властям достаточно трудно определить, кого необходимо арестовать.  

На мой взгляд, знамя Навального никому брать не нужно, и действовать децентрализовано. Самый большой враг для власти — сама власть. Она делает абсолютно все для эскалации напряженности в обществе», — рассказал Дмитрий Потапенко. 

Теги: #Навальный

Рубрика: Политика

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Алексей и Юлия Навальные // Фото: Андрей Струнин

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"Российская Тихановская": Потапенко рассказал, кто может стать лидером оппозиции вместо Навального
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