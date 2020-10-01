Навальный дал первое интервью: "Германия стала для меня особенной страной"

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал, что уже в состоянии самостоятельно подняться на пятый этаж и научился стоять на одной ноге. Одной из самых больших проблем, проявившихся после выхода их комы, является бессоница: заснуть без снотворного оппозиционер теперь не может.

«Это моя самая большая проблема. Я смеялся над людьми с проблемами сна, потому что у меня их никогда не было. Но затем наступила кома, анестезия, отлучение от наркотиков, то длительное вялое состояние, когда я не спал и не бодрствовал. С тех пор я не могу заснуть без снотворного», — говорит он газете Der Spiegel.

Это первое интервью, которое Навальный дает после выхода из комы. Он признается, что выбрал немецкое издание так как ему «важно» обратиться именно к немцам: «У меня никогда не было тесных связей с Германией. Я никого здесь не знаю. Я не знал ни одного политика, — поясняет он. — И вот случилось так — видите ли, у меня дрожит голос, я стал таким сентиментальным, — немецкие политики и Ангела Меркель из всех людей приняли участие в моей судьбе и спасли мне жизнь». Из его слов следует, что в Германии его спасли дважды: первый, добившись выпуска из России, а второй непосредственно в клинике «Шарите».

Навальный «безмерно» благодарит всех немцев и отмечает, что после такого количества «человеческой заботы» Германия стала для него «особенной страной».

Говоря о его самочувствии Der Spiegel отмечает, что критик Кремля, похудевший на 12 килограммов, поднялся в редакцию по лестнице, а не на лифте и отказался от помощи, наливая воду из бутылки двумя руками: «Мой физиотерапевт говорит, что я должен делать все самостоятельно», — объяснил политик. В ходе беседы он также рассказал, что делает упражнения для 90-летних стариков, но «главное», что к нему «вернулись умственные способности»: «Что ж, может быть, по ходу интервью мы обнаружим обратное (смеется)».