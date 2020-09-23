"Лавров устал и давно просился в отставку": Караулов о перестановках в МИД

Все сильнее звучат разговоры о скорой отставке Сергея Лаврова и назначении его сенатором в Совфед. Кто может заменить его на посту главы МИД, Sobsednik.ru спросил журналиста Андрея Караулова.

– Если говорить серьезно, то Лавров давно просился (в отставку. – Прим. Sobesednik.ru), он устал. И звезда Героя (звание Героя труда было присвоено Лаврову президентским указом в марте, к 70-летию дипломата. – Прим. Sobesednik.ru) – это знак того, что человек скоро уйдет, – считает Караулов.

Путин обычно награждает тех, кто уйдет – как Медведева, чтобы не обижался. Или Магомедали Магомедова, или Виктора Ишаева, или губернатора Курганской области Олега Богомолова... Лавров действительно очень устал. Это понятно. И лет-то ему сколько! – говорит Андрей Караулов.

Но я не очень понимаю, кто на место Лаврова придет. Одно время про Пескова говорили. Но это смешно.

– Сейчас говорят про Нарышкина. Но он под санкциями…

– Да, про Нарышкина. Абсолютно верно. Во-первых, он под санкциями, во-вторых, он без опыта, в третьих – он профессионал в другой области. Прошли те времена, когда дипломаты были еще и чекистами. Это смешно.

Так что я не очень верю в эту отставку, поскольку сейчас самое неподходящее для этого время.

Кадровые перемены наверху в связи с санкциями по Навальному будут очень жесткими. Изменения должны произойти. Какие-то отставки сейчас должны быть, что-то Путин сделает, – полагает Караулов.

Но президент тасует одну и ту же колоду, и в данном случае это не самое лучшее решение и не ко времени.