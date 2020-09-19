СМИ: Сергей Лавров покинет пост главы МИД РФ ради новой должности

Пока политологи рассуждали о возможных преемниках российского президента Владимира Путина, вели дискуссию вокруг реальных целей обнуления президентских сроков нынешнего лидера страны и пытались дать внятную оценку потенциальным планам по реконфигурации структуры государственной власти, ответы на большинство этих вопросов, судя по всему, подготовили непосредственно в Кремле.

В последнее время самые разные источники делятся подробностями о предстоящих перестановках, которые запланировал федеральный центр. В частности, одной из таких перестановок стало изменение состава и полномочий обеих палат парламента страны. Именно работа в этом направлении, к слову, послужила основой для появления слухов об отставке главы МИД России Сергея Лаврова и официального представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой. Причем, судя по последним сообщениям, Захарова и Лавров действительно уходят из МИД, правда, не уходят из большой политики.

Как сообщают авторы популярного Telegram-канала «Незыгарь», российский президент Владимир Путин планирует провести встречу с членами Совфеда в зале Большого Кремлевского дворца в ближайшую среду, 23 сентября. По данным источника, уже до конца текущего года состав верхней палаты российского парламента смогут пополнить пожизненные сенаторы, в число которых входит и глава МИД России Сергей Лавров.

На фоне подобных разговоров началась дискуссия вокруг Сергея Нарышкина, которому прочат роль преемника Лаврова во внешнеполитическом ведомстве, однако эксперты обращают внимание на то, что Нарышкин является фигурантом санкционных списков, составленных в ЕС и США, и это может стать серьезным препятствием для назначения его главой МИД.

Между тем, куда более широкая дискуссия в экспертных кругах ведется именно вокруг возможного ухода Сергея Лаврова из МИД и его появления в Совете Федерации. Кроме того, вместе с Лавровым из министерства уйдет и глава департамента информации и печати, официальный представитель ведомства в последние несколько лет, Мария Захарова. «Информация о возможном переходе главы МИД Сергея Лаврова в сенат является верной, равно, как и данные о предстоящем переходе официального представителя ведомства Марии Захаровой в Государственную думу», — пишут авторы еще одного популярного Telegram-канала «Кремлевский безБашенник».

В целом, об отставке Лаврова и Захаровой из МИД говорят не как о потере ими высоких должностей, а как о переформатировании работы в рамках парламента страны. К примеру, эксперты отмечают, что в новой конфигурации вертикали власти в стране будет вестись работа над укреплением связок с комитетами обеих палат парламента и Госсоветом. Более того, наиболее важными фигурами в парламенте должны стать люди, которые неоднократно доказывали свою личную лояльность президенту России.

Источники даже называют предполагаемую конфигурацию российской власти, которая будет установлена в будущем. К примеру, Государственная дума и Совет Федерации смогут назначать и утверждать состав Кабмина и будут контролировать его работу. А создаваемый Госсовет возьмет на себя функции общенационального модератора всей системы государственного управления, а также установит контроль над всеми ветвями власти.