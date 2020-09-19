Путин рассказал о мощном российском оружии, которого нет ни у кого в мире

В один день главы государств США и РФ решили сообщить миру о своем военном превосходстве.

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп сообщил о наличии у армии Штатов гиперзвуковой «супер-пупер» ракеты, предыдущая модуляция которой якобы была выкрадена Россией в годы правления Барака Обамы.

Сегодня же, в День оружейника, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия впервые в новейшей истории страны обладает таким оружием, которое может защитить от любых внешних угроз.

«По сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем, и по факту это было явным, опасным нарушением стратегического баланса», — объяснял Путин важность нового оружия.

Оружие превосходит «по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня [вооружения]», передает слова Путина ТАСС. Другого такого оружия, по его заверению, нигде в мире «пока нет».