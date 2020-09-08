Михаил Делягин назвал фамилии кандидатов на роль преемника Владимира Путина 

Нужно признать, что после голосования по утвержденным впоследствии поправкам в Конституцию, содержащим в себе норму о нашумевшем «обнулении» президентских сроков нынешнего главы государства Владимира Путина, в российской экспертной среде заметно сменилась риторика. Многие политологи и тем более оппозиционеры сразу же заговорили о желании действующего президента сохранить за собой власть в России вплоть до 2036 года.

Впрочем, как это бывает всегда, разговоры о бессменном руководстве страной еще более полутора десятков лет немного поутихли, а на первые полосы снова вышли версии о том, что Владимир Владимирович все-таки не собирается оставаться в президентском кресле так долго, а в Кремле постепенно и без излишней огласки ведется планомерный поиск достойного преемника.

Первым, кто запустил разговор о планах Путина уйти и передать власть преемнику, способному в полной мере продолжить избранный политический, социальный и экономический курс государства, заговорил известный российский политолог, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей, предположивший, что глава государства может не досидеть даже нынешний срок, рассчитанный до 2024 года.

А вот политический консультант и знаменитый эрудит Анатолий Вассерман немногим ранее утверждал, что в Администрации российского президента полным ходом идет кастинг на роль преемника. Есть соображения по этому поводу и у российского экономиста, журналиста и ведущего Михаила Делягина. Так, в эфире радио «Аврора» эксперт даже назвал фамилии кандидатов на роль преемника российского президента.

«Первый и самый главный преемник Владимира Путина — сам Владимир Путин. В этом смысле я не вижу у президента России принципиальных отличий от Александра Лукашенко.

Еще совсем недавно серьезным образом на роль преемника рассматривался Сергей Семенович Собянин, однако его конкурентам удалось сделать так, что теперь его не видят в этом качестве.

Я думаю, что стать преемником очень хочет Сергей Кириенко. Еще я не стал бы исключать такого варианта, что в качестве преемника Владимир Путин рассматривает премьер-министра России Михаила Мишустина», — заявил Делягин.