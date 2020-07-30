Валерий Соловей: Владимир Путин выбрал себе преемника 

Судьба президентской должности в России – одна из самых обсуждаемых тем последних лет. Теорий и версий, высказанных по этом поводу политологами, экономистами, политиками, журналистами и экспертами из других областей, набралось такое количество, что их уже становится сложно систематизировать.

Более того, сам Кремль, похоже, не упускает шанса держать обсуждающую эту тему общественность в тонусе. И если прежде все разговоры сводились к очередной потенциальной рокировке позиций президента и главы правительства, которая, как ожидали всего пару лет тому назад, могла бы снова произойти между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, то в 2019-2020 году векторы и риторику пришлось менять.

С начала о нулевых перспективах тогда еще премьера Медведева заговорили на фоне очевидного обрушения его рейтингов в связи с продавливанием пенсионной реформы. А после громкой отставки кабмина в начале 2020 года Дмитрия Анатольевича из списка претендентов на пост номер один в стране вычеркнули даже те, кто до конца верил в его политическую состоятельность в новых условиях.

После этого на роль преемника действующего главы государства прочили самых разных персон, начиная от нового премьера Мишустина и заканчивая набравшим определенный политический вес столичным градоначальником Сергеем Собяниным. Более того, назывались даже варианты с одним из молодых глав регионов. Но и эта дискуссия поутихла, стоило экспертам ознакомиться с одной из ключевых поправок в рамках недавних изменений Конституции страны, касающейся так называемого «обнуления» президентских сроков Владимира Путина.

Между тем далеко не все эксперты считают принятые изменения гарантией того, что действующий президент России действительно собирается предпринимать все возможное для того, чтобы остаться «у руля» в ближайшие полтора десятка лет. Есть также версия, согласно которой Владимир Путин больше не собирается выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, и даже определился с преемником, которому пока противятся представители правящих элит.

С таким заявлением в беседе с журналистами выступил известный российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей.

Валерий Соловей // Фото: соцсети

«Владимир Путин выбрал себе преемника. Это достаточно известный человек, но проблема в том, что по отношению к нему есть неприятие со стороны ряда правящих групп. Сейчас разворачивается по-настоящему титаническая борьба за то, чтобы Путин изменил свой выбор. Пока же президент России всем дал понять, что преемник уже выбран, а представители других правящих групп абсолютно не желают этого – возможно, кто-то хочет видеть в качестве преемника себя, другие же просто боятся.

В Кремле планируют провести досрочные выборы президента России в марте 2021 года, участвовать в которых как раз и будет так называемый преемник. Сам Путин на выборы не пойдет – он, скорее всего, возглавит Госсовет.

С другой стороны, лично я убежден, что все планы Кремля и Владимира Путина будут перечеркнуты. Россия входит в полосу непредсказуемости», – заявил Валерий Соловей.