Анатолий Вассерман: Путин проводит закрытый кастинг на роль преемника

В последние годы на фоне многочисленных рассуждений о том, каким станет последний, согласно действовавшей до недавнего времени Конституции России, президентский срок нынешнего главы государства Владимира Путина, в экспертной среде активно обсуждали потенциальных кандидатов в преемники. К ним в разное время причисляли и тогда еще премьера Медведева, и некоторых молодых губернаторов, называя порой весьма неожиданные имена.

Ситуация заметно изменилась после голосования о поправках к Конституции, среди которых в Основной закон страны протащили норму об обнулении президентских сроков Владимира Владимировича, фактически предоставив ему право избираться президентом России вплоть до 2036 года. Разумеется, любые разговоры на фоне обвинения Путина в желании «править страной вечно» могли бы и поутихнуть, однако ряд экспертов все еще придерживаются мнения о том, что Путин планирует оставить президентский пост и даже выбирает для себя достойного преемника.

К примеру, как полагает известный российский журналист и политический консультант Анатолий Вассерман, президент Владимир Путин выбирает себе преемника в ходе закрытого «кастинга».

Анатолий Вассерман // Фото: Global Look Press

«Я думаю, Путин учитывает малоудачный опыт кастинга на роль преемника в 2007 году. Тогда в финал кастинга вышли Сергей Иванов и Дмитрий Медведев. СМИ тут же развязали пропагандистскую кампанию против Иванова, и в результате президентом оказался Медведев, наломавший таких дров, что Путин был вынужден возвращаться в президенты. С учетом этого опыта, участников нового кастинга сейчас целесообразно держать вне поля общественного внимания», – рассказал Вассерман в интервью журналистам.

Журналист рассказал, каким образом, по его мнению, должен проводиться этот «кастинг».

«Несколько десятков человек под соответствующие подписки о неразглашении получают доступ ко всем информационным потокам, проходящим через президента. На основании этих потоков они принимают собственные решения, а потом сравнивают их между собой и с решениями, принятыми президентом. Таким образом, эти люди учатся принимать решения в обстановке, приближенной к боевой. Они получают очень серьёзные управленческие навыки и в то же время остаются вне прицелов "гряземётов"», – отметил Анатолий Вассерман.