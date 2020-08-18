"Судьба Собянина висит на волоске": Валерий Соловей рассказал о возможной отставке мэра Москвы 

Московского мэра Сергея Собянина, сумевшего в условиях пандемии коронавируса выйти в своеобразный топ отечественных политиков, в последнее время начали воспринимать как персону, значимость которой существенно выросла. Более того, отдельные политологи даже прочили столичному градоначальнику серьезное повышение, приписывая ему в том числе и значительные политические амбиции. Поговаривали даже о том, что Собянин вполне может метить на роль преемника Путина, чтобы в будущем занять пост номер один в стране, вакантность которого – дело времени.

Действительно, весной 2020 года действия Собянина, как главы города, который больше остальных пострадал от эпидемии из-за высокой плотности населения и статуса крупнейшего делового центра страны, указывали на то, что столичный мэр существенно улучшил свои позиции в политической системе и может даже рассчитывать в будущем извлечь из этого серьезные дивиденды. Между тем озвучивались и другие версии. Одна из них, к примеру, указывала на то, что в окружении российского президента не очень довольны возросшей популярностью Собянина, который в какой-то момент перетянул на себя большую часть информационной повестки в стране во всем, что касалось борьбы с распространением COVID-19. Эксперты даже говорили о том, что мэру Москвы могли «тактично» указать на это обстоятельство, что и заставило его несколько сбавить обороты.

Позднее вся эта ситуация забылась, а вектор интересов подавляющего большинства экспертов сместился в сторону Беларуси. Между тем, как утверждает известный российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей, ситуация с будущим Собянина все еще выглядит туманной. Более того, по словам эксперта, в скором времени не исключена даже отставка столичного градоначальника.

«Судьба мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина сейчас висит на волоске — в ближайшем будущем будет решаться вопрос о его отставке.

Я говорил ранее, что это произойдет в августе, но, согласно последним данным, этот вопрос был отложен на сентябрь — после Единого дня голосования. Сейчас на самом верху решили не предпринимать резких шагов, а сделать это чуть позже.

Так или иначе, какое то время для себя Сергей Собянин выиграл, и он постарается использовать его так, чтобы удержаться на своем посту — создать в Москве атмосферу общего успокоения, исключить протестную активность, спокойно провести день города и так далее», — заявил Валерий Соловей.