"Владимир Владимирович, давайте по-хорошему": Делягин зачитал обращение Лукашенко к Путину в Москве 

О том, что в скором времени президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют провести очную встречу в Москве, говорят уже давно. Интерес к этому событию прикован, прежде всего, из-за того, что, как считают многие политологи, именно в его рамках может быть принято судьбоносное решение о дальнейшем векторе развития российско-белорусских отношений в рамках договоров о создании Союзного государства. И на фоне обострившегося политического кризиса в Беларуси эксперты в большинстве своем ожидают, что встреча глав двух государств будет проходить в чрезвычайно важном для обеих сторон стратегическом ключе.

Впрочем, это единственное, в чем мнения экспертов сходятся. Далее предлагаемые ими сценарии развития событий расходятся на самые разные ветки, каждая из которых по-своему интересна. Кто-то, как, к примеру, российский журналист и политик Андрей Пионтковский, считает, что Александр Лукашенко во время своего визита в российскую столицу окончательно подпишет дорожную карту о глубокой интеграции с Россией, а фактически о вхождении Республики в состав Федерации. Другие же убеждены, что Лукашенко в Москве ожидает длительный торг и возможное предложение от Кремля все-таки перестать держаться за власть, уйти с должности и запустить процесс постепенной передачи власти в другие руки. Какие именно руки – это уже другой вопрос, который также требует детального обсуждения.

А вот экономист Михаил Делягин в беседе с журналистом Андреем Углановым выдвинул свой сценарий возможного диалога между президентами. При этом эксперт напомнил, что Беларусь фактически зависит от того, в каком состоянии находится Россия, а потому Александр Григорьевич тоже должен проявить заинтересованность в стабилизации экономической ситуации в РФ.

«Трагедия Беларуси и лично Александра Лукашенко заключается в том, что она может существовать, пока в России модернизация. Это проблема всего постсоветского пространства. Вот начнется в России модернизация — у Беларуси будет рынок, на котором они могут работать. В отличие от большинства постсоветских стран, Лукашенко свой народ любит, поэтому он не хочет, чтобы люди разорялись и нищали. Его подвиг в том, что он больше четверти века развивает Беларусь, не имея при этом реальных для этого ресурсов: что-то вытягивает из России, как-то шантажирует Запад, перекручивается, всегда выдумывает какие-то комбинации. Он обеспечивал в Беларуси цивилизацию. К сожалению, все это подходит к концу, у Лукашенко не осталось даже минимальных ресурсов», — заявил эксперт.

Также Михаил Делягин предложил свой текст обращения к Владимиру Путину для Александра Лукашенко во время встречи в Москве, которая, по некоторым данным, состоится уже 14 сентября.