Сафронов прокомментировал слухи о романе с Захаровой: Маша – уникальная девушка

Художник Никас Сафронов впервые откровенно признался в том, что связывает его с официальным представителем МИД России и как появилось фото с их поцелуем.

Совместный снимок Директора департамента информации и печати российского МИДа Марии Захаровой и Никаса Сафронова, на котором знаменитый художник нежно целует Марию, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Фотографию в интернет выложила сама Захарова, сделав при этом весьма двусмысленную подпись: «Ой, девчонки, режим с гигиеной нарушали мы на каждом шагу…»

В тусовке стали болтать о слишком близких отношениях Маши и Никаса, припомнив к тому же, что и сам живописец тоже как-то размещал в своих соцсетях совместные с Захаровой фото.

Сафронов в интервью Sobesednik.ru впервые рассказал всю правду о своих отношениях с Марией Захаровой.

– Режим с гигиеной мы действительно в тот вечер не соблюдали, – смеется Никас. – Хотя во время всего карантина я не виделся с Машей ни разу. Но вот недавно позвонил и пригласил в уютный ресторан на дружескую вечеринку, где также присутствовали мои старинные друзья – ведущий «Военной тайны» Игорь Прокопенко и главный санитарный врач Министерства обороны Игорь Азаров.

Художник дружит с Захаровой уже несколько лет. Он всегда говорит, что более умной и интеллектуальной женщины он не встречал.

– Маша – очень позитивная, тонкая, бесконечно творческая и всеобъемлюще эрудированная девушка. Она уникальная! – продолжает Сафронов. – А еще она хороший друг, готовый всегда прийти на помощь. И часто – даже если об этом ее не просишь: от других узнав о какой-либо проблеме, она по-человечески старается помочь. Мы дружим уже очень давно. Общаться с ней – одно удовольствие.

Мы когда-то познакомились на сигарном вечере в швейцарском посольстве – мне ее представил тогдашний посол Швейцарии в России. Я люблю сигары. Оказалось, что Маша тоже иногда позволяет себе выкурить сигару. И я стал приглашать ее на сигарные вечера, которые устраиваю для друзей у себя дома. Специально для нее я держу ее любимые сигары – они мягкие, их изготавливают по моему заказу в Доминикане.

Никас рассказывает, что всякий раз при встрече с Захаровой он открывает ее с новой стороны. Ведь, во-первых, она очень интересный собеседник, во-вторых, знает о мире как никто другой.

– Я иногда обращаюсь к ней за советом, например, когда выезжаю за границу, – делится с нами художник. – Так уже случилось, что в этой жизни я невольно стал неким «народным дипломатом», поскольку во многих странах мира провожу свои выставки и мастер-классы: в Англии, Франции, Японии, США, Арабских Эмиратах и т.д. Маша с удовольствием помогает мне разобраться в тонкостях той или иной страны.

Вот и сейчас: я готовлю открытие моей выставки в МИДе, и Мария дает мне советы, как лучше это сделать. Так что не нужно искать романа между нами: мы с Машей – просто добрые старинные друзья.