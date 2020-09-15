Нарышкин назвал дезинформацией данные об отравлении Навального

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что в России уничтожены все запасы отравляющего вещества «Новичок». Это сделано в соответствии с протоколом Организации по запрещению химического оружия.

Так, Нарышкин утверждает, что при вылете из страны в организме оппозиционера Алексея Навального не было обнаружено это вещество. Все обратные утверждения он расценивает как дезинформацию, передает «Новая газета».

Ранее правительство ФРГ заявило, что три независимые экспертизы подтвердили, что в организме политика находилось отравляющее вещество. Клиническую картину отравления анонимно подтвердили в беседе с журналистами Reuters и четыре источника, которые были с Навальным, когда перевозили его в больницу Омска.