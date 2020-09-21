Михаил Фишман назвал причину возможного ухода Сергея Лаврова с поста главы МИД России

На протяжении последних дней в российском информационном пространстве появилась информация о возможной отставке министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Некоторые телеграм-каналы сообщили, что глава МИД РФ войдет в состав членов СовФеда, и что отставка Лаврова — лишь небольшая часть запланированного Кремлем переформатирования структуры власти в стране.

Известный журналист Михаил Фишман, комментируя информацию о возможной отставке Лаврова, заявил, что подобные слухи ходят уже давно. В то же время, министр иностранных дел России выглядит как «уставший патриарх» российской внешней политики, который не имеет возможности проявлять свои профессиональные качества из-за того, что ему постоянно приходится действовать под чутким контролем и на встречах зачитывать пресс-релизы, присланные сверху. Об этом Михаил Фишман рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Слухи об отставке Сергея Лаврова с поста главы МИД РФ ходят, если мне не изменяет память, последние лет 10. Лавров уже давно создает образ некоего "усталого патриарха" российской внешней политики.

Действительно, в последнее время вместо того, чтобы заниматься настоящими внешнеполитическими вопросами, ему приходится раз за разом зачитывать пресс-релизы, которые ему спускают сверху. Например, о том, почему в Германию, уклонившись от допросов в России, сбежала Мария Певчих? Как будто ему известно, кто такая Мария Певчих…

Сейчас сложилась такая ситуация, что нет разницы между Сергеем Лавровым и условным Russia Today. Это та роль, которую МИД теперь исполняет. Вся внешняя политика России устроена на провокациях и бесконечной риторической игре с нулевой суммой, а Лавров — профессиональный дипломат и переговорщик.

Он не так плох, когда во внешней политике возникают сюжеты с возможностью продвижения при переговорах, но сегодня, к сожалению, таких внешнеполитических вопросов просто нет. Сейчас России не с кем и негде договариваться», — отметил Михаил Фишман.