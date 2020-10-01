Навальный намерен заставить Пескова через суд доказать слова о причастности к ЦРУ

Оппозиционер Алексей Навальный в своем блоге заявил, что намерен подать в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Это связано с заявлением последнего о причастности Навального к американскому ЦРУ. Тот утверждал, что оппозиционер получает инструкции от спецслужб США.

«Требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю», — пишет Навальный.

При этом Алексей перечисляет множество родственников Дмитрия Пескова, проживающих в Америке и странах Европы. Среди них дочь, сыновья и супруга.

Ранее о причастности Навального к спецслужбам США безосновательно заявлял и Вячеслав Володин. Навальный до этого утверждал, что к его отравлению имеет отношение Владимир Путин.