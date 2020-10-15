Под санкции ЕС попали Кириенко, Бортников, Ярин и институт, создавший "Новичок"

Евросоюз вводит персональные санкции против шести высокопоставленных российских чиновников и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), который, предположительно, стоит за разработкой нервно-паралитических веществ из группы «Новичок».

Среди тех, кто попадает под санкции, вводимые из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального с использованием химического оружия, в постановлении Совета ЕС указаны замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и два замминистра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.

Всем им запрещен въезд на территорию стран Евросоюза, а любые их активы там будут заморожены, передает ТАСС со ссылкой на Официальный журнал Евросоюза.

Также власти ЕС запрещают своим контрагентам любые контакты с ГосНИИОХТ.

Ранее этот список уже опубликовала газета The New York Times.

Санкции вводятся против высших российских чиновников из окружения президента Владимира Путина из-за нарушения договора об уничтожении химического оружия. Применение «Новичка» против Алексея Навального независимо друг от друга подтвердили три европейские лаборатории, а также Организация по запрещению химического оружия.