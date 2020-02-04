Как родня Кириенко заработает на мусоре и где от этого отдохнет

31-летний зять Сергея Кириенко занялся мусорным бизнесом и облюбовал испанскую дачу бизнес-партнера сына чиновника.

«Собеседник» выяснил, на что живет родня куратора российской внутренней политики. И как живет. А именно – на чьей заморской вилле отдыхает.

Первым делом после своего назначения новый вице-премьер нового кабинета министров Виктория Абрамченко заявила о важности реформы мусорной отрасли страны. Проблема действительно актуальная. Тем более что генпрокурор Юрий Чайка со своей прежней должности уже слетел и перспективы мусорного бизнеса его семьи тоже немного подвисли. Впрочем, такое прибыльное дело вряд ли долго останется без контроля. Как стало известно «Собеседнику», позиции сына Чайки в этой сфере вполне способен перехватить зять первого зам. главы администрации президента Сергея Кириенко, под контролем которого новое правительство во многом и формировалось.

Выход есть

В конце прошлого года известный в Тамбовской области бизнесмен, глава и основной учредитель крупнейшего в регионе мусорного оператора «Комэк» Игорь Блюм через свой фейсбук сделал громкое политическое заявление: «Уже несколько лет я веду борьбу за экологическое благополучие региона, за использование лучших практик в области обращения с отходами, за принятие территориальной схемы, которая соответствовала бы самым жестким требованиям природоохранного законодательства. Но, к сожалению, руководство тамбовского регионального отделения партии «Единой России» равнодушно к интересам жителей... Поэтому я принял для себя очень важное решение о выходе из рядов Всероссийской политической партии «Единая Россия» и о сложении с себя полномочий депутата тамбовской городской думы».

К демаршу бизнесмена подтолкнуло решение областных властей создать новый технопарк по утилизации мусора, закрыв переполненную свалку «Комэка». Хотя в самом «Комэке» место своей работы свалкой не считают.

– Мы никогда не были свалкой, а изначально были полигоном и мусороперерабатывающим комплексом, – пояснила «Собеседнику» пресс-секретарь фирмы Ирина Ильина. – В регионе мы – единственная компания, которая занимается обработкой отходов и их утилизацией с соблюдением всех норм экологического законодательства. Мы не очень понимаем, почему этот наш опыт не учтен, и стараемся ситуацию исправить.

Без помощи Москвы такую ситуацию исправлять проблематично. Тем более что тамбовского губернатора Александра Никитина, который отстаивает идею нового технопарка, в регионе считают человеком спикера Госдумы Вячеслава Володина. Так что у «Комэка», как выяснил «Собеседник», с недавних пор в закромах тоже появилась тяжелая артиллерия в лице давно конфликтующего с Володиным кремлевского тяжеловеса Сергея Кириенко. Точнее, в лице зятя Кириенко, который в этом году стал совладельцем мусорного бизнеса.

Французская дочь

Старшая дочь чиновника Любовь Кириенко сама лично не бизнесвумен. Сегодня она возглавляет один из проектов в правительственном Агентстве стратегических инициатив (АСИ) – руководит программами развития сети «Точки кипения». Проще говоря: отец в Кремле отвечает за всероссийский конкурс «Лидеры России», который готовит свежие кадры для власти, а его дочь через «Точки кипения» готовит кадры уже для «Лидеров России». Разумеется, за государственный счет. Только в прошлом году, например, АСИ потратило на свою уставную деятельность 2 миллиарда бюджетных рублей. Миллиарда!

Впрочем, «Управление проектами» – основная специализация дочери Кириенко. Именно этот профиль она выбрала при обучении менеджменту в Высшей школе экономики. Диплом магистра Любовь получила в 2012 году, но на российском образовании не остановилась и, по данным «Собеседника», прошла двухгодичные курсы еще и в Высшей школе коммерции в Париже. Обучение там стоит от 18 тысяч евро в год. Параллельно девушка проходила стажировку во французском пиар-агентстве «14 сентября» неподалеку от площади Республики. Так что в городе любви ей было не совсем до любви.

Впрочем, к тому времени Любовь свою любовь уже нашла. Избранником дочери Кириенко стал другой «специалист по управлению проектами», с которым она вместе училась в «Вышке». Свадьба молодых состоялась в сентябре 2012 года. Изучив фотографии с церемонии, которые невеста выложила в соцсетях, «Собеседник» выяснил, что зятем Сергея Кириенко стал неизвестный до того для публики Андрей Александрович Угнич.

Любовь и ее любовь – Андрей Угнич

Кстати

Появление зятя Кириенко в когорте мусорных олигархов России похоже на то, как сын чиновника стал совладельцем холдинга НМЖК, владеющего масложировыми и сельхозактивами в целом ряде городов России (о той давней истории рассказывал «Форбс»): в начале 2000-х холдинг столкнулся с попыткой недружественного поглощения, но после того, как его совладелец обратился за помощью к Сергею Кириенко, неприятности улеглись. Правда, владельцем 25% НМЖК стала компания «Капитал» Владимира Кириенко.

Кстати, после обучения во Франции, но до начала работы на государство Любовь Кириенко больше двух лет получала зарплату директора по маркетингу в московском офисе того самого спасенного от рейдеров НМЖК.

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Зять на 20 процентов

Впрочем, Угнич и до сих пор неизвестен, хотя недавно ему исполнился уже 31 год. После вуза он незаметно работал в банковской сфере, но в прошлом году вдруг, без соответствующего опыта и огромных стартовых капиталов, стал совладельцем сразу двух крупных мусорных операторов Черноземья: «Комэка», который утилизирует отходы, и «Тэко-Сервиса», который их перевозит. В обоих у Андрея Угнича сегодня по 20% уставного капитала.

Эти фирмы формально автономны, но обе были основаны бывшим депутатом Госдумы, которого до сих пор называют «мусорным королем Тамбовщины», Алексеем Плахотниковым («Тэко-Сервис» и сейчас возглавляет его сын). Воцарение в этом «королевстве» зятя Кириенко в разгар конфликта с региональными властями выглядит попыткой прежнего владельца обезопасить бизнес от нападок со стороны губернатора, но Игорь Блюм из «Комэка» уверяет, что отношения с чиновниками у них «хорошие», а про родственные связи Угнича ему ничего не известно.

– Но зачем тогда было вводить его в число учредителей? – спрашиваю.

– Просто это такое решение мое.

– Но у него же никакого опыта в этой сфере. Он же в бизнесе вообще неизвестен.

– Мне он известен, этого достаточно...

Плахотников-младший из «Тэко-Сервиса» на вопросы об Андрее Угниче не захотел отвечать вообще. Но соучредителем этой компании Угнич оказался после того, как фирма стала оператором по вывозу отходов в ряде районов Липецкой области и на прошлый Новый год завалила мусором весь Елец. Тогда теперь уже бывший премьер Дмитрий Медведев лично поручил провести в отношении «Тэко-Сервиса» правительственную проверку и отчитаться персонально перед ним до 17 мая. За 10 дней до означенной даты совладельцем компании стал зять кремлевского чиновника. После этого серьезных вопросов к мусорщикам со стороны федеральной власти уже не возникало.

Политический Ландшафт

При этом сам Сергей Кириенко предпочитает жить в более экологически чистых местах. А именно – на Рублевке. Конкретно – в элитном поселке Ландшафт. Вместо технопарка там сафари-парк, а вместо мусорного полигона – каскад прудов и благоустроенные прогулочные зоны... И соседи самые разные – от бывшего генпрокурора и нынешнего полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова до одного из бизнес-представителей солнцевской ОПГ, от экс-главы ФСО Евгения Мурова до сидевшего в том же Ландшафте под домашним арестом олигарха Евтушенкова. На общем фоне таких авторитетов у чиновника Кириенко в Ландшафте – почти самая скромная дача.

Ну как дача – особняк на 700 кв. метров, плюс почти такой же по площади персональный спорткомплекс, всякие хозпостройки (включая домик охраны). Естественно, вырыт пруд с уточками, ведь какой же чиновник без уточки. Так что на 71 сотке собственной земли и даже на половине гектара арендованного леса уместилось не все, о чем в Кремле мечталось.

// фото: «Проект»

В начале прошлого года Сергей Кириенко арендовал еще пол-га леса, где к ноябрю уже успел срубить двухэтажную 426-метровую баню, чтобы было где париться от политических проблем. Умеют же реновацию делать хорошо и быстро, когда для себя. Таким образом, общая рыночная стоимость этой ландшафтной недвижимости может достигать миллиарда рублей. А если судить по рыночным ставкам аренды в этом районе, только за пользование чужим гектаром леса кремлевский чиновник должен отдавать собственнику еще до миллиона долларов ежегодно. То есть всю свою немаленькую зарплату, которую Кириенко декларирует. Не оставляя сдачи на содержание остальной своей недвижимости, новое строительство и «на покушать» даже для уточек. Совсем уже эти олигархи обнаглели – подчистую бедных чиновников обирают. Или нет?

Цифра

66.631.649 рублей официально заработал Сергей Кириенко в 2018 году.

«Собеседник» поинтересовался в АФК «Система» олигарха Владимира Евтушенкова, структуре которой принадлежит арендованная Кириенко земля, на каких условиях между ними заключено соглашение и не оказывал ли чиновник компании ответные услуги. Ведь если речь идет о заниженных ставках, то налицо подозрение в получении чиновником взятки в натуральной форме. Но в пресс-службе «Системы» после некоторого раздумья нам сообщили только лаконичное:

– Мы воздержимся от комментариев.

При этом, судя по договору субаренды, жить на Рублевке кремлевский чиновник собирается до 2053 года. Да, накладно. Но не вечно же семью на дачу в Каталонию возить. Там сейчас неспокойно.

цитата

«Всегда проще плакаться, говорить, что все схвачено, что пробиться может только тот, у кого есть родственные связи».

Сергей Кириенко

Откуда у парня испанская грусть

Недвижимости за рубежом у Сергея Кириенко нет. Во всяком случае, официально. Однако его младшая дочь Надя и зять регулярно выкладывают фотографии из Испании с видами на море с одной и той же виллы. Судя по снимкам, члены семьи Кириенко посещают это место на Коста-Браве не реже одного-двух раз в год в течение нескольких лет подряд. Причем вилла пришлась настолько по сердцу Андрею Угничу, что он сделал кадр оттуда заглавной иллюстрацией своей страницы в фейсбуке.

«Собеседник» по карте изучил все северное побережье Каталонии вплоть до Франции и обнаружил только один особняк с такой же формой бассейна. Его местоположение совпадает с геолокацией фото, которые Угнич и Кириенко-младшая выкладывали в сеть – в тихом месте между курортным городком Паламос и пляжем в соседней бухте Эстрета, на скалистом берегу, подальше от любопытных. В закрытой охраняемой резиденции на четыре дома.

Ворота в Паламосе – на замке

Судя по кадастровой карте Испании, сама вилла не так уж и велика – всего 348 м2. Впрочем, за схожий коттедж по соседству в той же резиденции продавец просит сегодня 4,8 млн евро.

Чтобы узнать официального владельца недвижимости, «Собеседник» по кадастровому номеру заказал «Нота Симпле», выписку из испанского регистра собственников, и выяснил, что каталонское поместье формально принадлежит фирме BELL-67 S.L Роберта Гндоляна. Так зовут бывшего бизнес-партнера, друга и просто однокурсника сына Сергея Кириенко.

Опять однокурсник

После назначения отца зам. главы кремлевской администрации Владимир Кириенко стал вице-президентом «Ростелекома». Сегодня однокурсник Кириенко-младшего Гндолян возглавляет одну из дочерних компаний «Ростелекома» – «Цифровое телевидение». А брат Гндоляна Арестакес был гендиректором «дочки» «Атомэнергомаша» в то время, когда «Росатомом» руководил Сергей Кириенко.

Гндолян поймал удачу

Впрочем, связывает две семьи не только это. Владимир Кириенко сразу после окончания Высшей школы экономики стал председателем совета директоров заштатного Саровбизнесбанка. Когда возник скандал вокруг того, что именно в этом банке «Росатом» вдруг решил разместить свои активы, Кириенко-младший от контрольного пакета акций банка избавился. Зато свой пакет появился у Роберта Гндоляна.

После этого члены семьи Сергея Кириенко стали отдыхать на заморской вилле, связанной с именем Гндоляна. И кататься на яхте, принадлежащей, возможно, тоже ему (Роберт Гндолян на запрос «Собеседника» не ответил).

Является ли Гндолян номинальным владельцем имущества, которое на самом деле принадлежит кремлевскому чиновнику? Хочется верить, что нет. Ведь Сергей Кириенко все-таки не самый худший персонаж в российской политике. Если даже лучшие из наших чиновников – вот такие, то что уж говорить об остальных.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2020 под заголовком «Киндер-сюрпризы от Кириенко».