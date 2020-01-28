Связи на Кавказе. Семейство Чаек расправит крылья в теплых краях?

«Неожиданно и комфортно» – так охарактеризовал свое новое назначение экс генеральный прокурор Юрий Чайка, которого отправили полпредом на Северный Кавказ. У него и его семьи там отличные связи.

Отставка вряд ли расстроила бывшего генпрокурора.

Он был уволен еще до массового демонтажа всего кабинета правительства. Провожая Юрия Чайку, президент России наговорил ему много теплых слов: «Уверен, у человека с такими опытом и знаниями, как у вас, все получится». Никому из Белого дома такое радушие и не снилось.

Направление досталось не случайно. Во все годы службы фамилия Чайка часто встречалась в новостях из Ингушетии. То местные имамы, которые призывают его разобраться в законности обысков, то покушение на главу региона – Евкурова, которое генпрокурор берет под особый контроль, то странная история 20-летней давности. В 1999 году, когда Чайка был исполняющим обязанности генпрокурора, в Одинцовском районе были задержаны двое уроженцев Ингушетии. Сызыра Чумакова и Ибрагима Евлоева обвинили в вымогательстве, а при задержании в машине нашли револьвер, гранату, сверток с героином и доверенность на управление автомобилем, подписанную Артемом Чайкой – сыном чиновника. Кроме того, в бардачке оказался спецталон «без права проверки», изготовленный для и. о. генпрокурора.

Устойчивы связи Чаек с Кавказом и на семейном уровне: два года назад старший сын Артем Чайка прилетел в Грозный к Рамзану Кадырову и заслужил хвалебный пост в телеграме: «Артем Юрьевич – опытный юрист и предприниматель. Мне было интересно его компетентное мнение о многочисленных инвестиционных проектах, которые мы реализуем в Чечне».

Отставка генпрокурора не отразилась в худшую сторону и на бизнесе его младшего сына – Игоря. Наоборот, перед его ООО «Хартия», крупнейшим оператором по сбору отходов, открываются новые горизонты. С 1 января этого года в Москве обязателен раздельный сбор мусора. По словам представителя компании Михаила Минчакова, профинансировать эту программу поможет правительство Москвы.

Кстати, согласно рейтингу Гринписа от 2015 года, Северо-Кавказский регион наименее подготовлен к раздельному сбору мусора. Есть где расправить крылья.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №03-2020 под заголовком «Чайки отправились в теплые края».