По стопам Чаушеску, закон о Госсовете, NYT про Навального. Главное к 15 октября

В Германии отказались обслуживать самолет Александра Лукашенко, передает «Наша Нiва». «Это самолет Лукашенко, который приказал стрелять по демонстрантам в Беларуси», — говорится в листовке профсоюза работников компании Lufthansa Technik. Таким образом сотрудники немецкой компании выразили солидарность с рабочими в Беларуси. Отмечается, что 31 год назад эта же компания не стала обслуживать самолет румынского диктатора Николае Чаушеску.

Владимир Путин внес законопроект о Госсовете: согласно документу, его будет возглавлять президент, туда войдут главы Госдумы и Совфеда, чиновники из АП, губернаторы и премьер. Орган будет рассматривать указы президента, федеральные законы, бюджеты и эффективность региональной власти.

The New York Times пишет, что, по мнению немецких врачей, Навального могли отравить «Новичком» в виде порошка, подсыпанного в чай в аэропорту Томска. Об этом газете рассказал высокопоставленный сотрудник силовых ведомств Германии. В таком случае непонятно, откуда следы яда на бутылке в номере. Допускается, что политика могли отравить дважды.

В четверг, 15 октября, Евросоюз намерен опубликовать список людей, попавших под санкции из-за отравления Навального химическим оружием, пишет «РИА Новости». Ранее The New York Times сообщала, что туда должны попасть Сергей Кириенко и Андрей Ярин из администрации президента, а также директор ФСБ Александр Бортников, два замминистра обороны и полпред президента в СФО.

В Таиланде ввели режим чрезвычайного положения из-за массовых протестов в столице страны Бангкоке. Теперь там запрещено собираться группами больше пяти человек, передает Reuters.

Путин наградил орденом Александра Невского секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получили глава Счетной палаты Алексей Кудрин и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, отмечает «Фонтанка». Также орден Почета получила основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер.

«Открытые медиа» обнаружили в проекте госзакупки Центра организации дорожного движения Москвы, что передвижные комплексы видеофиксации хотят научить следить не только за выполнением правил ПДД, но также искать нарушителей режима самоизоляции, причем не только среди водителей, но и среди пешеходов.

«Интерфакс» сообщает, что видеосервис Netflix запускает русскоязычную версию: в ней будет доступна оплата в рублях, а «тысячи часов популярных сериалов и фильмов будут дублированы на русский язык и дополнены русскими субтитрами».