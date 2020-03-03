Дежурный по выборам: как куратор внутренней политики Кремля связан с криминалом

Начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин – фигура теневая, но весьма влиятельная. При его «оперативном сопровождении» проводятся избирательные кампании по всей стране и решаются судьбы региональных начальников. Он же возглавлял аппарат штаба Владимира Путина во время его последнего переизбрания.

Можно было встретить Ярина и в Санкт-Петербурге перед последними муниципальными выборами, когда до регистрации не допустили множество кандидатов. Именно Ярин курировал эту скандальную кампанию, проводя еженедельные совещания с местными властями.

С губернатором Петербурга Ярина связывает работа в полпредстве ЦФО, четыре года он был заместителем Александра Беглова, а до этого руководил его аппаратом в администрации президента. Также он близок к зам. руководителя АП Дмитрию Козаку и первому зам. министра экономического развития Михаилу Бабичу. Хоть Ярин формально и подчиняется Сергею Кириенко, но считается слишком самостоятельным.

Аскет-миллионер

На госслужбе Ярин находится уже 19 лет, но за это время, если верить декларации, ничего не скопил. У него нет ни автомобиля, ни даже квартиры – все записано на супругу. Имя жены чиновника Кремля публично не называлось, но «Собеседник» выяснил, что ее зовут Чижикова Алла Владимировна. Она родилась в 1968 году в городе Калининграде Московской области (сейчас – Королев).

В собственности у Чижиковой квартира площадью 194,5 кв. м, а Ярин указал, что пользуется этой недвижимостью. По нашей информации (подтверждающая выписка из Росреестра есть в распоряжении редакции), речь идет о жилплощади в Хамовниках рядом с метро «Парк культуры» по адресу: ул. Бурденко, д. 16/12. Ее рыночная стоимость – около 1 млн долларов.

Любопытно, что квартира вполне официально находится в аренде. И это странно: никакой другой недвижимости у семьи куратора внутренней политики якобы нет. Этому загадочному факту может быть три объяснения. Либо Ярин вместе с женой и дочерью бомжуют. Либо у них есть другое имущество, не указанное в декларации. Либо сдача квартиры внаем является фиктивной.

По документам Чижикова сдает квартиру Богачеву Александру Сергеевичу. Или, судя по базе Getcontact, просто «Сашку», так он записан в телефонных книгах своих знакомых.

Как установил «Собеседник», Богачев паркует Меrсеdеs-Веnz GLS 350 d 4матiс (госномер в307не197), принадлежащий супруге Ярина. Также «Сашок» ездит на старенькой отцовской Honda CR-V.

Меrсеdеs-Веnz GLS 350 d 4матiс

К Меrсеdеs у Чижиковой страсть: два года назад она сменила точно такой же, но уже подержанный внедорожник на новый. Приобретение автомобиля должно было обойтись в семь ее годовых доходов.

Дозвониться до супруги Ярина не удалось: она не поднимала трубку, после чего включался автоответчик на английском языке, что может означать ее нахождение за границей. Сообщение в мессенджере с просьбой о комментарии она прочитала, но не ответила.

Богачев в разговоре с «Собеседником» признал, что сам не проживает в квартире Яриных. По его словам, он якобы снимает жилье «за один рубль по дружбе» только формально – для разрешения на парковку в центре города.

Тагильский характер

Был у авто супруги кремлевского чиновника несколько лет назад и другой водитель – Рябов Андрей Евгеньевич. На него в базе МВД есть запись: в конце 90-х был установлен его контакт с неким Николаем Савосичем, подозреваемым в убийстве. 26.03.98 г. в спортивном зале, расположенном в г/к (гостиничный комплекс) «Берлин», был обнаружен труп гр-на Орехова В. И. с множественными пулевыми ранениями и гр-н Дауд Мохаммад с огнестрельным ранением. Савосич Н. О. подозревается в совершении данного преступления», – сказано в отчете. Еще интереснее, что оперативники отрабатывали связь с этим членом ОПГ и Андрея Ярина – его номер телефона оказался в записной книжке Савосича.

И это не единственное упоминание Ярина в полицейском досье. В 2012 году его поставили на спецучет в Московской области. «Разрабатываемый; в рамках проведения мероприятий», – говорится в полицейской базе. Других подробностей нет.

В это время уроженец Нижнего Тагила Ярин работал как раз под началом Беглова. В Московской же области в уголовном скандале он засветится только спустя несколько лет. В 2018 году экс-глава Серпуховского района Александр Шестун записал видеообращение с рассказом об угрозах со стороны главы Подмосковья Андрея Воробьева якобы именно из-за митинга против мусорного полигона «Лесная». В другом видео Шестун опубликовал записи разговора с Яриным, который уговаривал его уйти в отставку. Вскоре к Шестуну пришли с обыском и арестовали.

В Подмосковье же у Ярина в начале нулевых годов была земля – ему принадлежало 14 соток в Жуковке (коттеджный поселок «Царское село»). Перед тем как поступить на госслужбу (он начинал с зам. главы администрации Владимирской области), Ярин этот участок продал. В 2004 году он оказался в собственности у ООО «Арант», зарегистрированного в Рязани и учрежденного компанией из США Deverell Global. По совпадению в том же году Ярин был назначен вице-губернатором Рязанской области. Правда, продержался он в должности недолго. У него возник конфликт с губернатором Георгием Шпаком. По легенде, бравый генерал даже ударил Ярина стулом.

Отмывочная

Сейчас рыночная стоимость рублевского участка Ярина – около 100 млн руб. Заработать на него он мог, будучи главой правления Внешагробанка, у которого отозвали лицензию в связи с неспособностью удовлетворить требования кредиторов. Основным владельцем банка был олигарх Илья Хайкин, который уехал в Великобританию и был объявлен в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества с целью захвата земель в Подмосковье.

С Хайкиным Ярин был связан плотно. И тот и другой в 2002–2003 гг. распоряжались долями в ООО «Арбат-Авто Груп». Эта фирма владела и долей в коммерческом банке «Дисконт». С него Ярин и начинал свою бизнес-карьеру, устроившись в банк сразу после окончания МГУ. У «Дисконта» тоже отозвали лицензию – за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.

Как удалось выяснить, имел свою долю Ярин и в другом известном активе Хайкина – акционерном обществе «Бадаевский пивоваренный завод». Он продолжал получать доход от организации, даже будучи уже госслужащим. Владеет ли акциями Ярин сейчас – неизвестно, список своих бенефициаров компания не раскрывает.

Бадаевскому, контроль над которым от Хайкина перешел к Capital Group Павла Тё, принадлежат бывшие заводские корпуса и земля в привлекательном месте на набережной Тараса Шевченко. Пользующаяся покровительством властей Capital Group планирует построить на этом месте элитный жилой комплекс, но проект вызвал сопротивление градозащитников и местных жителей. По мнению «Архнадзора», пивоваренный завод, который является памятником промышленной архитектуры, рискует полностью потерять свою идентичность.

Бадаевский пивоваренный завод // фото: АГН "Москва"

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Материал вышел в издании «Собеседник» №08-2020 под заголовком «Дежурный по выборам»