Московские депутаты от КПРФ и СР требуют возбудить дело об отравлении Навального

Депутаты Мосгордумы Михаил Тимонов («Справедливая Россия») и Евгений Ступин (КПРФ) написали в Следственный комитет заявление о преступлении. Они изучили материалы журналистского расследования об отравлении политика Алексея Навального секретным подразделением ФСБ и считают необходимым возбудить дело по статье 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность»).

«Потребовали от председателя СК возбудить уголовное дело по факту покушения на убийство Алексея Навального. Вместе с коллегой Михаилом Тимоновым считаем, что новые данные об исполнителях преступления позволяют немедленно изобличить и задержать подозреваемых!» — написал Ступин в своем Twitter.

В приложенном им заявлении также называются имена и псевдонимы предполагаемых убийц из ФСБ. Депутаты настаивают, что государственное насилие против оппозиции «категорически недопустимо», а Навального они считают оппозиционером, который противостоит действующей власти. «За последнее десятилетие А. А. Навальный стал одним из лидеров российской оппозиции. Так называемые “Штабы Навального” открыты в 39 городах. Они осуществляют активную политическую работу в общественно-политической, антикоррупционной, экологической сферах», — пишут депутаты.

Письмо адресовано председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Отметим, что депутаты Тимонов и Ступин были избраны в Мосгордуму в 2019 году при поддержке проекта Алексея Навального «Умное голосование».

Ранее возбудить дело об отравлении Навального на основании данных из нового расследования потребовали депутаты городских парламентов Санкт-Петербурга, Томска, Пскова, Карелии. Как писала «Новая газета», в Мосгордуме с аналогичными требованиями выступает и фракция «Яблоко» в полном составе.