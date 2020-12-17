"Глупее не придумаешь": Гудков оценил оправдания Путина за отравление Навального

Политик и офицер ФСБ в отставке Геннадий Гудков – о том, почему президент не смог красиво выкрутиться при ответе на вопрос о «берлинском пациенте».

На ежегодной пресс-конференции Владимира Путина все-таки прозвучал вопрос об Алексее Навальном в связи с его отравлением и расследованием о слежке за ним. Задать его доверили журналисту из кремлевского пула. Тот был весьма деликатен, упомянул еще пару расследований о родственниках президента и тем не менее прямо спросил, кто отравитель и почему нет уголовного дела.

Про отравителя Путин заявил, «кому он [Навальный] нужен» и «хотели бы – давно бы отравили». Тему уголовного дела вообще замолчал. И тем не менее признал, что фигуранты громкого расследования – сотрудники спецслужб, за которыми, по его мнению, следили их иностранные коллеги. Каким образом президент пришел к выводу, что Навальный, подключившийся к этому процессу только на заключительном этапе, причастен к сотрудничеству с западными спецслужбами, уточнено не было.

По традиции Путин не произнес фамилии Навального. На этот раз он именовал его «пациентом берлинской клиники».

– На самом деле все то, что произошло с Навальным, – это личная ответственность Путина, – считает полковник ФСБ в отставке, политик Геннадий Гудков. – Система не могла сработать без согласования с ним – это раз.

Второе – если бы он сказал: да, у нас кто-то и что-то, но я как президент России, защищающий права и свободы граждан, и как гарант конституционных норм и законов обязательно дам команду, мы начнем следствие и разберемся – это одно. Но этого не произошло.

Путин не начал снимать начальников силовых структур за самодеятельность. Наоборот – одних он поздравил, других приголубил, третьих наградил. И по этой логике получается, что Путин мог быть в курсе всех этих криминальных операций. То, что он сейчас ответил, что все правильно, – ему просто деваться некуда.

Полагаю, они с Песковым и со всеми прочими долго думали, как ответить. В очередной раз послать на хрен все факты и в очередной раз попытаться как-то выкрутиться.

В итоге решили сделать таким образом: оперативная группа не причастна к отравлениям, она никого не травила. Глупее ничего невозможно было придумать!

Потому что деградация идет не только организационная, но и интеллектуальная. Они и не могут быть особенно умными, если не решают умных задач. Они идут по пути самых примитивных схем, идет деградация и творческого потенциала.

Что признал Путин? Что в стране беспредел и полный произвол. И что в ней уничтожены правовые основы и правовое поле. И сделал он это публично, на весь мир. И теперь весь мир скажет: «У вас спецслужбы действуют не по закону, а по приказу. Который по большому счету преступен, и который исходит от президента».