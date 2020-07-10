Росреестр передумал "обнулять" недвижимость Валентины Терешковой

Речь, правда, идет не о квартире, а о роскошном особянке депутата.

После того, как депутат Госдумы Валентина Терешкова официально попросила главу государства обнулить его президентские сроки, «Собеседник» писал о том, что Росреестр заодно «обнулил» и квартиру самой Терешковой, засекретив информацию о собственниках ее недвижимости. Как нам удалось тогда выяснить, речь шла об элитной квартире в бывшем «цэковском» доме в Гранатном переулке площадью 171,2 м2 и стоимостью до 200 миллионов рублей. Эта квартира засекречена и сегодня.

А вот на особняке Валентины Владимировны сейчас, спустя всего несколько дней после голосования по поправкам в Конституцию, такого «грифа секретности» нет. В выписке на него из Росреестра откровенно сказано: почти 700-метровый двухэтажный «жилой дом с мансардой со служебными строениями и сооружениями» принадлежит той самой «Терешковой Валентине Владимировне». Площадь дома совпадает с той, что указана в декларации депутата, так что случайные совпадения исключены.

Находится этот огромный (хотя не особенно дорогой – в пределах полумиллиона долларов) особняк в подмосковной Леонихе, неподалеку от Звездного городка. Естественно, на улице Космонавтов. Там даже соседи у Терешковой – сплошь космонавты или их родня (через забор от нее, например, живет вдова Алексея Леонова). Эти дома им предоставили за особые заслуги, проявленные еще при Союзе, но, в частности, Терешкова право собственности на свои хоромы получила лишь в 2005 году, уже при Владимире Путине. Так что ей есть за что быть президенту благодарной, и ее просьба президенту «обнулиться» выглядит логичной.

Но вот дальше уже начинаются странности. Если верить Публичной кадастровой карте, особняк Терешковой только одной стеной стоит на задекларированных ею скромных 13-и сотках. При этом большая часть дома расположена на участке, неразмеченном на карте. Если учесть, что другой земли ни в собственности, ни в пользовании у депутата не задекларировано, можно предположить: либо речь идет о технической ошибке, либо... дом находится в состоянии невесомости. Впрочем, Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт. От Земли она отрывается не в первый раз.