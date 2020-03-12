Росреестр обнулил недвижимость Валентины Терешковой

Информация о недвижимости первой женщины, официально попросившей Путина обнулить его президентские сроки, оказалась засекреченной Росреестром.

У депутата Госдумы и бывшего космонавта Валентины Терешковой помимо почти 700-метрового дома упомянуты в декларации еще три квартиры. Всего лишь одна из них – в Гранатном переулке – стоит порядка 200 млн. рублей. Речь идет о так называемом спецдоме №3, которой в конце застойных 70-х построили лично для Брежнева. Там жила дочь генсека Галина (позднее ее квартира перешла к бизнесмену Александру Мамуту), жил Черненко, жил Горбачев, живет Хасбулатов. Именно из окна этого дома выбросился завхоз ЦК КПСС Георгий Павлов...

У Валентины Терешковой в этом доме в совместной собственности до сих пор находится квартира площадью 171,2 м2. Вот только данных о владельце этой недвижимости в выписке из ЕГРП сегодня нет. Он оказался засекречен. Сам дом контролирует Федеральная служба охраны.

Напомним, в начале этой недели народная избранница предложила Владимиру Путину в нарушение Конституции избраться президентом на пятый срок, чтобы править Россией как минимум до 2030 года. Позднее в Госдуме заявили, что после этого против Терешковой развернулась кампания по травле.