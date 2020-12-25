Навальный: После неудавшегося убийства Кудрявцев купил квартиру в Новокосино

Сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, предполагаемый член группы по убийству Алексея Навального, спустя два месяца после отравления приобрел квартиру в Новокосино за 7,5 миллиона рублей, выяснил сам политик.

О том, что он приобрел квартиру стало известно благодаря случайности: когда возле квартиры 38, которая принадлежала Кудрявцеву и его родным уже давно, находилась Любовь Соболь, пытаясь поговорить с контрразведчиком, к ней из соседней квартиры 37 вышла его теща Галина Субботина, которая позднее, вероятно, из-за этого эпизода пожалуется на соратницу Навального в правоохранительные органы.

«Что за паранормальное явление такое? Что ей делать в соседней квартире? Берем выписку и нам открывается секретный мир вознаграждений сотрудников ФСБ за убийства химическим оружием, — пишет Навальный в своем блоге, приводя соответсвующую выписку. В ней действительно указано, что покупка произошла 28 октября 2020 года — 25 августа Кудрявцев, по версии Навального и журналистов, летал в Омск удалять следы «Новичка» с его трусов.

Стоимость квартиры Навальный оценил в 7,5 миллиона рублей. При этом он допускает, что существует вероятность отсутствия связи между двумя событиями: «Может ли это быть совпадением? Может, конечно. Но лично мне так не кажется, — рассуждает политик. — Думаю, что мы все же видим выплату “компенсации” за операцию. За проваленную».

В расследовании уточняется, что Кудрявцев не брал ипотеку, а воплотил всю сумму сразу.

Напомним, что ранее, как следовало из записи разговора, Кудрявцев признался в участии в операции по отравлению Навального и рассказал дополнительные сведения о ней. ФСБ назвала запись «подделкой», не уточнив, что именно в ней не соответствует действительности.

Как выяснил Sobesednik.ru, у Кудрявцева также есть непогашенная налоговая задолженность за недвижимость в 18 километрах от города Шиханы в Саратовской области, где в советские годы производилось химическое оружие, в том числе «Новичок», которым отравили Навального.