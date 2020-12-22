Зарплаты от 80 до 700 тысяч. Соцпакет и льготы: Гудков – о том, как платят "отравителям" Навального

На минувшей неделе Алексей Навальный опубликовал материал «Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить». Как выяснили расследователи «Беллингкэт» и «Инсайдера», Навального в течение нескольких лет в его поездках по стране сопровождала группа одних и тех же сотрудников ФСБ. Именно их оппозиционер считает своими отравителями. Мы обсудили эту версию с экс-сотрудником КГБ политиком Геннадием Гудковым.

Геннадий Гудков

– Как вы оцениваете профессионализм этих сотрудников?

– Ниже среднего уровня. Прекрасно понимаю, что три года они ездили за Навальным не для того, чтобы его убить. Они приезжали, организовывали работу местных органов безопасности и полиции, координировали их. В их задачи наверняка входили вопросы технического проникновения в офисы, штабы и номера гостиниц. А также поиск возможного компромата, вербовка агентуры в окружении Алексея. Физическое уничтожение тем или иным способом не готовится годами. Это недели или месяцы. Навальный под плотным колпаком уже более 10 лет.

Полагаю, у них изначально не было приказа об устранении. Может быть, на последнем этапе, когда уже было принято решение, в эту группу были включены химики и врачи. А профессионализм – ну какой у них профессионализм? Деградация государственной власти захватывает абсолютно все звенья. Россия погружается в болото с точки зрения качества управления все глубже и глубже. Естественно, в это болото погружаются и все остальные структуры. Но не надо думать, что они совсем какие-то дебилы и неумехи. Они работали спокойно, на территории своей страны, ничего не опасаясь. Это не та разведдеятельность, которая требует особой осторожности. Работали, как могли.

«Омерзительная восьмерка», о которой идет речь в расследовании

– А, например, то, что они включали личные телефоны, когда этого нельзя было делать?

– Они не считали это боевой операцией, поэтому и допускали подобное и летали с Навальным чуть ли не в одном салоне, не опасаясь, что их могут узнать. Их могли вычислить и раньше, если бы окружение Навального более серьезно над этим работало. Например, мои помощники, просто имеющие об этом представление, много раз выявляли наружку за Алексеем. Велась она достаточно примитивно.

Помощники позвонили однажды во время совещания координационного совета и сообщили о такой. Такая-то машина, такие-то номера, столько-то людей. Я предложил отнести им поесть – тоже ведь люди... Мои подошли и предложили им чай-кофе-бутерброды: «Шеф звонил, сказал, что это надолго». Они, конечно, сначала вытаращили глаза, но потом успокоились и даже поблагодарили. И мы прекрасно понимали, что наружка работала не только за Навальным, но и за другими.

– Но фигуранты расследования – это не наружка?

– Это оперативный состав, отвечающий за агентурно-оперативную работу. Это координирующее звено. И Путин признал это. Но удивительно, какие гигантские деньги налогоплательщиков тратятся на то, чтобы мешать людям заниматься легальной политической деятельностью, о которой можно почитать в соцсетях у всей оппозиции. ФСБ не предоставила ни одного доказательства, хотя верещит уже 10 лет, что мы все – агенты госдепа и ЦРУ.

– Тот товарищ, к которому пришли журналисты CNN, живет в обшарпанном подъезде. Много ли получают такие сотрудники?

– Мы с женой как раз обсуждали этот вопрос. И я ей напомнил, как мы жили, пока я работал в КГБ 11 лет. Сначала на частной квартире, потом еще в какой-то, маленькой и крошечной. В конце получили свою 3-комнатную квартиру в обычном стандартном доме. На первом этаже. Я в этот момент был уже майором. У сотрудников обычных подразделений зарплата колеблется от 80 до 100 тысяч в месяц. У них есть соцобеспечение, своя система льгот, соцпакет, достаточно прибавляющий к этой зарплате. Еще дают ипотеку на квартиры под льготный процент, правда, при этом закабаляют сотрудников. В регионах уровень содержания на 10–20 тысяч меньше. И еще у них есть шанс продвинуться по службе, у номенклатуры ФСБ оклады начинаются с 250–300 тысяч. Например, начальник большого управления может получать 500–700 тысяч. А опер получает 70–90 – существенная разница.

– Что теперь будет с разоблаченными сотрудниками?

– Их скорее всего отстранят. Вряд ли накажут, разве что, возможно, достанется руководителю группы. Может, объявят неполное служебное соответствие или даже уволят из органов. Ну, заменят Иванова Петровым, и все. Больше ничего не произойдет. И дальше будут «опекать» оппозиционера, не жалея сил, средств и народных денег.

– Кто сливает базы данных авиаперелетов, биллинги, оказавшиеся в распоряжении журналистов?

– Только двух баз данных нет в публичном доступе: агентурного учета и учета оперативных дел. Они до сих пор ведутся в толстых папках, и карточки по ним заполняют чернилами – фиолетовыми или черными, другими нельзя. Все остальное попадает в открытый доступ, на черный рынок, в даркнет, и там есть все. Возможно, частично информация поступила «Беллингкэт» от западных спецслужб. Но это и наше головотяпство. Не столько сотрудники дебилы, сколько полно дебилов на всевозможных учетах.

– Какие выводы можно сделать из сказанного Путиным о расследовании про «пациента берлинской клиники»?

– Если бы он сказал: я как президент России заинтересован в том, чтобы найти виновных, если там совершено преступление, и после этого начал бы снимать начальников силовых структур за самодеятельность... Но этого не произошло. Наоборот – получается, что Путин абсолютно в курсе всех этих криминальных операций. Полагаю, они с Песковым долго думали, как ответить. В очередной раз послать на хрен все факты и попытаться как-то выкрутиться? В итоге решили заявить: оперативная группа не причастна к отравлениям. Глупее невозможно было придумать.

Только у нас

О чем не сказали Путин и Навальный

По ходу большой пресс-конференции Владимир Путин подтвердил, что за «пациентом берлинской клиники» вели наблюдение сотрудники спецслужб, но травить не собирались. Однако, по словам Навального, все 8 агентов имеют отношение к военной медицине. А вот еще несколько новых фактов на эту тему.

По данным «Собеседника», в 2003 году местом работы Алексея Александрова была Военная академия РВСН им. Петра Великого, а двумя годами ранее – станция скорой и неотложной помощи.

Судя по данным, которые оказались в распоряжении «Собеседника», у Кирилла Кудрявцева есть собственность недалеко от места, где впервые был произведен «Новичок». Кудрявцев задолжал 899 рублей за земельный участок в городе Вольск Саратовской области. Локация находится всего в 18 км от Шихан, где еще при СССР было синтезировано боевое отравляющее вещество. Сейчас там работает НИИ органической химии и технологии «Шиханы». Также, как нам известно, в 2001 году Кудрявцев служил в РХБЗ (Войска радиационной, химической и биологической защиты).

Олег Таякин, в подъезд которого ворвалась репортерша CNN, по словам Навального, являлся старшим в оперативной группе агентов. Несколько лет назад он тоже работал в скорой помощи. Об этом говорят многочисленные фотографии, которые мы нашли на странице его бывшего коллеги. Фельдшер по имени Николай выложил их в «ВКонтакте» еще в 2012 году. Судя по фото, компания медиков часто употребляла алкоголь. На некоторых снимках Таякин изображен заснувшим в нелепых позах. Его знакомый на вопросы «Собеседника» не ответил. Судя по другим фото, в 2012 году Таякин также был военнослужащим и носил форму с погонами младшего лейтенанта.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №49-2020 под заголовком «Геннадий Гудков: Навальный под плотным колпаком более 10 лет».