Мужчина забыл оплатить счёт за земельный участок рядом с НИИ, где изобрели Новичок.

Константин Кудрявцев – один из восьмерых мужчин, которых Алексей Навальный обвинил в покушении на самого себя. По словам оппозиционера, все они являются сотрудниками ФСБ. Однако сейчас у одного из фигурантов расследования проблемы не только с нежелательной популярностью. Но и с оплатой долгов.

Судя по данным Кудрявцева, которые оказались в распоряжении Sobesednik.ru, он задолжал 899 рублей за земельный участок в городе Вольск Саратовской области. Локация находится всего в 18 километрах от города Шиханы, где впервые был синтезирован Новичок. Сейчас там работает НИИ органической химии и технологии «Шиханы».

В расследовании Навального было упомянуто, что некоторые из группы «отравителей» начинали карьеру в Шиханах.