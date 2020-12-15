"Все, что мы знали": немецкий чиновник оценил материал The Insider о Навальном

В службе безопасности Германии подтвердили достоверность расследования The Insider об отравлении Алексея Навального.

«Оно охватывает все, что мы знали», – сказал в интервью The New York Times пожелавший остаться анонимным представитель немецких спецслужб. Он рассказал, что в Берлине уже давно раскрыты личности причастных к отравлению российского оппозиционера.

По словам чиновника, вскоре после того как Навального доставили в Германию, сотрудники ЦРУ и Секретной разведывательной службы Великобритании передали немецким коллегам данные, связанные с инцидентом, в том числе касающиеся личностей причастных к отравлению политика офицеров ФСБ России.

Напомним, накануне, 14 декабря, The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали совместное расследование, где называются имена сотрудников российских спецслужб, которые следили за Алексеем Навальным с 2017 года. По версии авторов расследования, представители ФСБ пытались отравить оппозиционера два раза.

Отравление Алексея Навального произошло 20 августа. Политику стало плохо во время перелёта из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Он был доставлен в городскую больницу № 1, где его ввели в искусственную кому. Через два дня политика перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине. Из искусственной комы оппозиционера вывели 7 сентября. Сам Навальный заявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин.