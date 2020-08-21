"Раскрыл то, что нельзя раскрывать": профессор МГУ описал "портрет" возможного заказчика отравления Навального 

Целенаправленное отравление известного российского оппозиционера Алексея Навального лишено смысла с точки зрения Кремля, потому что он не представляет практически никакой опасности для власти. Такое заявление в беседе с журналистами YT-канала Pravda сделал профессор кафедры политологии МГУ Олег Шабров.

Он заявил, что настоящая причина его отравления с большой долей вероятности кроется в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией. Профессор полагает, что, вероятно, Алексею Навальному в своем новом расследовании удалось «раскрыть то, что раскрывать нельзя».

Олег Шабров // Фото: скриншот с YouTube

«Честно говоря, до сих пор я рассматривал Навального как эдакого "ручного оппозиционера", учитывая его участие, и, в первую очередь, поведение во время выборов мэра Москвы и в преддверии президентских выборов, когда он фактически работал на разрушение оппозиции. Как бы то ни было, я не вижу особых причин у Кремля избавляться от Навального — большой опасности он не представляет.

Но если это действительно кто-то попытался от него избавиться, то вероятнее всего это фигурант нового расследования ФБК, где им удалось раскрыть то, что нельзя раскрывать.

Вероятнее всего, это очень влиятельный человек, который не хотел, чтобы Навальный предал огласке его "деятельность". Я считаю, что это наиболее вероятный портрет заказчика отравления Навального, если это действительно целенаправленное отравление», — заявил Олег Шабров.