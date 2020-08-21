Полковник ФСБ Геннадий Гудков назвал возможных заказчиков отравления Навального

На ключевые вопросы, связанные с отравлением оппозиционного политика, ищет ответы полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков.

Отравление оппозиционного политика Алексея Навального Sobesednik.ru обсудил с экс-депутатом Госдумы, полковником ФСБ в отставке, политиком Геннадием Гудковым.

– Геннадий Владимирович, на ваш взгляд, что это было? Акт устрашения? Может быть, такая «подготовка» к выборам?

– Думаю, если это не было отравлением с целью убить, то это была попытка запугать Алексея, заставить его уехать из страны или просто надолго вывести из строя. Чтобы Алексей был вычеркнут из процесса, не мог ни в чем участвовать, не мог ни на что влиять.

Ситуация с Белоруссией все обострила, и мы видим одно из последствий. Я полагаю, что это спланированное действие. Подлое и преступное действие.

– Что должен предпринять Путин?

– Я часто ставлю себя на его место. В свое время я руководил крупной компанией. Конечно, мы следили, чтобы наши работники не совершали неблаговидных поступков, но когда их 5 тысяч, за всеми не уследишь. И если по вине сотрудника случалось нечто, я первым делом летел к клиенту, извинялся, обещал принять все меры и наказать виновных. И принимал, и наказывал. Это нормальная реакция руководителя.

А что сейчас, в этой ситуации сделал Путин? Ладно, не Путин. А хотя бы Песков? Может быть, он сказал: «Мы потрясены, мы возмущены, мы не можем себе такого позволить и уже отдали Бастрыкину приказ направить в Омск и в Томск лучшую следственную группу, а еще – прислать туда лучших реаниматологов и токсикологов. Мы найдем и накажем всех причастных!» Нет.

Песков сказал что-то невнятное, про то, что мы в курсе и наблюдаем с интересом, чем там все закончится.

– Из этого можно заключить...

– Что власть достигла очередного дна. Она окончательно потеряла берега и право называться властью.

И это не единичный случай. Я уже составил целый список людей, которые были отравлены. Это Юрий Шекочихин, это Виктор Ющенко, Володя Кара-Мурза – его травили дважды, в 2015 и в 2018 году. Политковская, Литвиненко, Быков, Верзилов. Александр Соловьев, товарищ моего сына Дмитрия. Он, молодой здоровый парень, чуть не умер. Скрипали.

Алексея Навального, напомню, травят второй раз. В прошлом году в спецприемнике у него была какая-то странная «аллергия», потребовавшая госпитализации.

У меня вообще хорошая память, и я помню еще отравление Романа Цепова. Тогда вся фээсбэшная тусовка обсуждала, что на нем испытали новые яды. То есть отравление оппонентов режима поставлено на поток, на конвейер. Вопрос: кто тогда нами управляет?

Вспомним, как у Шекспира: королю влили в ухо яд, страшное преступление, вся Британия в шоке. А тут яд применяется просто так, в порядке вещей.

Геннадий Гудков // Фото: Global Look Press

– Где Бастрыкин, где уголовное дело?

– Они по каждому твиту, по каждому одиночному пикету готовы возбуждать уголовные дела. Они за куклу Путина дали ребятам два года реального срока. Ребятам из Ростова за то, что те постояли с плакатом, дали по шесть лет. А сейчас Следком в течение пяти часов (!) отказывался расследовать версию отравления.

То есть время, когда нужно было брать все анализы, смывы и т. д., упущено безвозвратно. Такое ощущение, что это целенаправленное уничтожение улик, чтобы доказать отравление было уже невозможно. Даже в учебнике по криминалистике сказано, что в раскрытии преступления первый час после его совершения – самый важный для сбора доказательств. А тут потеряно пять часов!

Я бы хотел говорить другое, но так как я обладаю логическим мышлением и пониманием того, как работает эта система, могу предположить, что за отравлением Навального вполне может стоять Кремль. Даже не представляю, какой это шок для Юлии, для родителей Алексея!

– Почему все вцепились в версию с ядом в чае в аэропорту? Это же надо заранее предугадать, что Навальный зайдет в конкретное кафе, что закажет именно чай, трудоустроить отравителя и т. д.?

– Да, то, что яд был в чае – далеко не факт. Слишком не надежно. Алексей мог пойти в другое кафе, заказать он мог не чай, а бокал вина, который бы ему налили из открытой при нем бутылки. Он мог вообще не заходить в кафе, а прямиком отправиться на рейс.

Не исключено, что он был отравлен в самолете, как Политковская. Да и яд можно ввести разными способами, даже через рукопожатие – есть и такие вещества. Есть такие карманники и фокусники, которые могут подсыпать яд в любую посуду, и вы этого даже не заметите.

Но давайте не забывать, что Алексей скорее всего находился под подпиской о невыезде по делу о клевете. И чтобы куда-то поехать, он должен был попросить разрешения у следователя, предоставив ему подробный план поездки. И следователь разрешил, заодно получив весь график Алексея на ближайшие дни. Который он мог передать спецслужбам.

Нет сомнений, что это была хорошо спланированная операция. Яд, судя по всему, выбрали тот, который оставляет шансы выжить. Например, кураре или рицин шансов не оставляют. Просто хотели вывести его из борьбы, снизить активность.

«Умереть не умрет, а так пусть годик полечится», – так мог цинично рассуждать кто-то в своем кабинете.