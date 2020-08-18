Жителю Перми дали два года за акцию с куклой, похожей на Владимира Путина

Суд в Перми вынес приговор по делу о манекене с лицом, напоминающим Путина; один из фигурантов получил реальный срок. Об этом пишет портал Properm.ru.

В ноябре 2018 года трое активистов – Александр Шабарчин, Данила Васильев и Александр Эткин – привязали к фонарю манекен с лицом, похожим на президента, и надписью «лжет». Следствие усмотрело в этом явное неуважение к обществу по мотивам политической ненависти или вражды. Было возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Шабарчин и Васильев признаны виновными по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство по предварительному сговору»). Третий фигурант, Александр Эткин, который снимал видео, оправдан в связи с отсутствием состава преступления.

Александр Шабарчин приговорен к двум годам лишения свободы, Васильев получил год условно и 12 месяцев испытательного срока.