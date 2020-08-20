Сергей Марков об отравлении Навального: перестаньте клеветать на президента нашей страны

История с отравлением Алексея Навального, которому внезапно стало плохо на борту самолета, совершавшего рейс из Томска в Москву, стала настоящей информационной бомбой 20 августа, затмив любые другие значимые события, в том числе предреволюционную ситуацию в Беларуси. Более того, политологи и эксперты из других областей уже принялись давать оценку произошедшему, а в прессе активно ведется поиск предполагаемых «виновных».

К примеру, большинство опытных политологов уже высказались о том, что первые, кому отравление одного из самых ярких несистемных оппозиционеров последних лет едва ли будет выгодно — это представители Кремля и высшего эшелона власти. И на самом деле, не сумей Алексей Навальный выкарабкаться из того состояния, в котором он сейчас находится, наибольшие репутационные потери понесет именно федеральный центр. Впрочем, факт отравления в будущем его предстоит установить, а пока Навальный находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ — медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое и продолжаются бороться за его жизнь.

Между тем оппозиционно настроенные СМИ и политологи уже успели выступить с рядом громких заявлений, опубликовав на своих страничках и в персональных аккаунтах в социальных сетях массу версий о том, кто может быть виноват в покушении на жизнь оппозиционера. Причем намеки некоторых из них фактически указывают на Кремль, хотя в действительности, как уже говорилось ранее, выгодоприобретатели от этого инцидента с крайне высокой долей вероятностью сидят явно не в красных башнях. Более того, интересы российских властей в отношении Навального, что вполне логично, являются диаметрально противоположными тому, что произошло с Алексеем. Однако эмоциональный накал этого события оказался настолько сильным, что некоторые спикеры не утруждают себя подбором выражений. Указать на это новоиспеченным «обвинителям» решил известный российский политолог и глава Института политических исследований Сергей Марков.

«Полагаю, всем прекрасно понятно, что вероятность отравления Навального по приказу властей крайне мала. Но, поскольку он является политиком резко оппозиционным, все вокруг сейчас отыгрывают именно эту версию. В большинстве своем, разумеется, речь идет об обычной лжи. И причин тому несколько.

Прежде всего, надо сказать, что Путин не занимается организацией или заказом политических убийств. Он – руководитель великой страны. Прекратите клеветать на президента нашей страны! Во-вторых, Навальный в действительности не представляет для власти никакой угрозы. Всем давно известно, что он американский агент. Другие и вовсе считают, что Навальный полностью контролируется Кремлем. Поэтому все эти версии являются несерьезными», – отметил Марков в эфире радио «КП».