"В РФ может начаться холодная гражданская война": Шевченко оценил последствия отравления Навального 

История с предполагаемым отравлением одного из самых известных российских несистемных оппозиционеров Алексея Навального, похоже, станет самой обсуждаемой темой в стране в ближайшие дни и затмит даже революционные события в Беларуси. Уже сейчас понятно, что случившееся с Навальным нанесет заметный ущерб рейтингам власти.

Более того, как считает известный российский общественный деятель и журналист Максим Шевченко, это событие может стать переломным в новейшей истории страны и даже спровоцировать куда более серьезные последствия. Если Алексей Навальный не переживет это отравление, в России, по мнению публициста, может начаться «гражданская холодная война».

«Алексей Навальный борется за жизнь, скорее всего его отравили, когда он вылетал из Томска в Москву. Эта новость из ряда вон выходящее. Если будет доказано, что его отравили, то эта новость может стать переломным моментом в современной истории России.

Алексей Навальный — слишком значимая, слишком важная фигура на оппозиционном фланге для того, чтобы его состояние здоровья не являлось объектом защиты у спецслужб страны. Нормальное государство должно охранять не только чиновников, но и представителей оппозиции.

Я восхищаюсь талантом и харизмой Навального, несмотря на то, что я ему когда-то оппонировал. Желаю ему скорейшего выздоровления.

От жизни Навального очень многое зависит. Если он выживет, то в стране продолжится пусть озлобленная, но политическая дискуссия. Если нет, а я молюсь, чтобы этого не произошло, в России может начаться холодная гражданская война.

Также я призываю всех фигурантов расследований Навального объединиться и найти виновного в его отравлении», — заявил Максим Шевченко.