"Врачи пытаются спасти ему жизнь": замглавврача омской ГКБ рассказал о ходе лечения Навального

Врачи продолжают борьбу за жизнь Алексея Навального, состояние которого стабилизировалось. Об этом в беседе с журналистами заявил заместитель главврача ГКБ в Омске Анатолий Калиниченко.

По его словам, лечение Навального находится на контроле Министерства здравоохранения, которое, в случае чего, готово оказать любую помощь медицинскому учреждению. Пока, отметил врач, такой необходимости нет.

«Состояние Навального стабильное, продолжается интенсивная терапия. На данный момент мы продвинулись в диагностике заболевания: получены результаты нескольких десятков исследований параметров крови, работы головного мозга и других органов и систем.

Продолжается активное лечение пациента. Врачи делают все возможное, они реально занимаются сейчас спасением его жизни.

На сегодняшний день исключены повреждения травматического характера, которые могли привести бы к его нынешнему состоянию.

Диагностика и лечение Алексея Навального находится на контроле местного и федерального Минздрава. Они готовы предоставить специалистов и любую другую помощь, однако необходимости в ней пока нет. Больше ничего сказать вам не могу», — заявил Анатолий Калиниченко.