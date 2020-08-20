Навальный в тяжелом сознании, его подключили к аппарату ИВЛ

В Омской больнице рассказали, что состояние Алексея Навального оценивается как «тяжелое, стабильное», пишут РИА Новости, при этом главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский заявил, что Навальный находится в тяжелом состоянии.

Пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш сообщила, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Эти сведения подтвердили и в больнице.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Навальному стало плохо, когда он возвращался в Москву из Томска. Самолет экстренно посадили в Омске. Политик находится в реанимации, Ярмыш подозревает, что его могли отравить, подмешав что-то в чай, так как больше он ничего не ел. У него диагностировано токсическое отравление.

В эфире «Эха Москвы» Ярмыш рассказала подробности случившегося: «Он сказал, что плохо себя чувствует и попросил у меня салфетку, у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой — я спросила, поможет ли ему вода; он сказал, что нет. После чего отошел в туалет, после этого потерял сознание» (цитата по «Медиазоне»).

Один из пассажиров того же рейса выложил в свой инстаграм фото Навального, который перед вылетом пьет что-то из стаканчика «Венской кофейни», а затем видео из салона самолета, на котором слышно, как Навальный кричит от боли.